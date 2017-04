Eugenie Bouchard ed il processo all’USTA. Parla il suo avvocato “lei non ha ancora pienamente recuperato da quella caduta e qualcuno pagherà per questo.”

Giovedì scorso c’è stata una mediazione privata tra gli avvocati di Eugenie Bouchard e quelli della federazione tennis americana che non ha portato ad alcuna soluzione del processo cominciato nel settembre 2015 quando la canadese denunciò l’USTA per le conseguenze della sua caduta negli spogliatoi degli US Open.

L’ udienza del processo ci sarà nel prossimo settembre.

L’avvocato della Bouchard, Benedict Morelli ha dichiarato: “Genie è molto attiva sui social media e sembra davvero bella perché è giovane e bella di suo, ma il suo bilancio sconfitte-vittorie non sembra così positivo e la mancanza di vittorie è una conseguenza della sua mancanza di fiducia. Gli infortuni non l’hanno di certo aiutata, lei non ha ancora pienamente recuperato da quella caduta e qualcuno pagherà per questo.”

“Questa situazione l’ha condizionata in maniera molto importante. Ci sono giocatori che non ritornano ad avere mai più il loro miglior stato di forma, e noi speriamo e preghiamo che non sia così anche per lei. È deludente dire a Genie, ‘ti ritengono ancora la colpevole dell’incidente’. È brutto da dire e spero che cambieranno idea.”

Ricordiamo che Eugenie Bouchard aveva presentato, tramite i suoi avvocati, denuncia alla US District Court contro la US Tennis Association per la caduta negli spogliatoi che le ha causato una commozione cerebrale ed un allontanamento forzato dai campi per tutta la stagione 2015.