Federer versus Kyrgios: la partita dei re

Le semifinali del Masters1000 non hanno solo sorriso all’Italia degnamente rappresentata da Fabio Fognini, non solo hanno proposto un Rafael Nadal versione deluxe: a scendere in campo ci saranno anche Sua Maestà Roger Federer, il re dei re, il super campione Slam dai record infiniti e Nick Kyrgios, il nuovo che fortemente avanza, il miglior rappresentante della next generation che guida a colpi di aces e di power tennis un passaggio di testimone quanto mai complicato.

Il 2017 sta proponendo le migliori versioni dei due: lo svizzero sembra essere tornato ai suoi momenti d’oro, dominando in lungo e in largo gli avversari, mettendo in pratica un tennis sublime che gli ha regalato un nuovo Major e l’ennesimo Masters1000 mentre l’australiano sembra decisamente essere sbocciato, maturato, lasciando alle sue spalle i comportamenti da divo capriccioso e facendo parlare di sé solo per quello che si può ammirare in campo.

La seconda semifinale per molti presenterà un Federer stanco e giustamente a corto di energie che dopo aver toccato con un dito l’eliminazione nei quarti contro Berdych sarà spazzato via dalle bordate del giovane aussie, arrivato trionfalmente in semi dopo una partita splendida contro Alexander Zverev, il maggior indiziato insieme a Nick per mettere in pratica una rivalità che segnerà il prossimo decennio. Per altri invece questo Federer 2017 è semplice il più forte del tennis attuale e per il passaggio di consegne ci vorrà ancora del tempo con un Kyrgios che poco potrà. Chiunque alzerà le braccia al cielo batterà un forte colpo, che sia nel segno della continuità o in quella della rivoluzione che fa sentire la sua voce, potente.

Di positivo c’è soprattutto l’atteggiamento maturo di Nick Kyrgios, un tempo ribelle ma apparso concentrato come non mai: le dichiarazioni pre match dell’australiano classe ’95 che ha semplicemente parlato di Roger come il miglior giocatore di sempre sono infatti un forte messaggio in merito.

Federer contro Kyrgios quindi: in fondo importerà relativamente chi vincerà, a vincere sarà infatti soprattutto lo spettacolo. E per una partita di tennis non può esistere un augurio migliore.

Alessandro Orecchio