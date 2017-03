Fabio Fognini, è il momento della svolta?

Una semifinale di prestigio colta quando nessuno se l’aspettava al Masters1000 di Miami sulla superficie non certo preferita, una risalita in classifica che lo riporta in zone che più competono alle sue possibilità, un’occasione per rilanciarsi e per provare a dare una forte scossa non solo alla stagione ma perché no, alla carriera: Fabio Fognini in quel di Miami sconvolge gli schemi del proprio mondo e arriva laddove nessuno italiano era mai giunto, per un traguardo che adesso non deve appagare ma deve rilanciare.

Si dirà che il tabellone per essere un Masters1000 non era di certo dei più impegnativi: il tennista ligure va ricordato che ha battuto all’esordio l’americano Ryan Harrison (senza destare una grande impressione), per poi salire di livello nel proprio tennis e battere in serie il portoghese Sousa e il francese Chardy in tre parziali, l’ex promessa del tennis a stelle e strisce Donald Young prima di avere ragione nei quarti di finale del top5 Kei Nishikori, con evidenti problemi fisici ma comunque sceso in campo e per questo andato incontro al suo destino. Le occasioni propizie, i buoni tabelloni, non capitano di certo tutti i giorni: la maturità di un tennista, di un giocatore che abbandona l’indecisione e diventa forte, sta proprio nel saper catturare tali rare possibilità, mettendo a frutto tutto ciò che è in proprio possesso e che una serie di fattori positivi favorisce.

Il cambio di allenatore ha sicuramente giovato a Fognini: con Davin sembra trovarsi a meraviglia, per un rapporto schietto che fa bene al tennista italiano, autore come sempre di comportamenti sopra le righe e di lamentele in campo ma comunque apparso più centrato nei vari match giocati. Le partite vinte a Miami rappresentano un filotto interessante, tutto questo con la stagione su terra rossa alle porte e che potrebbe portare Fognini vicino a traguardi assai prestigiosi. Non è il momento di fare scommesse e proporre numeri, sicuramente la programmazione di Fabio sarà già rivolta a trarre il meglio possibile: fissare degli obiettivi è proprio degli sportivi, l’importante è non caricarsi di troppe aspettative deleterie.

La forma fisica ritrovata è un altro di quegli aspetti positivi del Fognini versione 2017: tirato ed evidentemente dimagrito, Fabio arriva prima sugli scambi e riesce a indirizzare il gioco grazie ai propri colpi. Almeno questo gli è finora riuscito, perché adesso il livello dell’asticella si innalza notevolmente.

In semifinale contro Rafa Nadal Fabio giocherà una di quelle partite da all in, uno di quegli incontri che piacciono tanto all’italiano: adesso che non è favorito (come contro Chardy e Young ad esempio) Fabio potrebbe riuscire nell’ennesima impresa, battendo sul cemento americano un giocatore che già in passato è riuscito a mettere alle corde, addirittura sulla terra rossa.

Noi non possiamo che rallegrarci di questo Fognini 2.0, sperando che da Miami parta una bellissima rincorsa: senza se e senza ma Miami rappresenta una grossa chance e Fabio deve fare tesoro di tutti gli insegnamenti raccolti in questi primi Masters1000 della stagione. È il momento di spiccare (nuovamente) il volo.

Alessandro Orecchio