Da Miami: La nuova opportunità di Alexander Zverev

Alexander Zverev ha battuto Stan Wawrinka con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-1 e, così facendo, ha raggiunto i quarti di finale del Masters1000 di Miami. Il match è stato inoltre caratterizzato da una particolarità, ovvero il fatto che esso sia coinciso con il trentaduesimo compleanno del tennista svizzero.

Rispondendo ad una domanda proprio in merito a tale questione, Zverev ha scelto la via dell’umorismo: “Mi dispiace per la situazione e mi dispiace per lui, ma in questo modo potrà festeggiare ancora di più. Ora, infatti, non avrà più nessun incontro da dover giocare”, ha scherzato il tedesco.

Il quale, per tornare poi a materia strettamente “di campo”, ha speso alcune parole circa il momento che sta vivendo attualmente. “Contro Isner, sono stato ad un millimetro dall’eliminazione. A partire da quell’istante, è stato come se fosse iniziato un nuovo torneo. Una nuova opportunità per me”, ha analizzato Sascha.

