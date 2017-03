A settembre si giocherà il torneo challenger di Napoli

Napoli avrà ancora un torneo internazionale di tennis ma in una nuova location, non più al Tc Napoli di viale Dohrn, ma al Cus con sede a Bagnoli, club universitario da 8 mila soci e più di 15 discipline sportive.

L’evento si disputerà dal 18 al 24 settembre (e non più nel periodo pasquale, almeno per quest’anno).

“È una tappa importante di un percorso intrapreso qualche anno fa”, dice il presidente del Cus Napoli, Elio Cosentino. “Com’è nata l’idea? Semplicemente abbiamo visto l’opportunità, visto che qualche altro circolo s’è tirato indietro, di richiedere una tappa del calendario internazionale e cimentarci in un torneo come questo. Per noi non è un grosso sforzo, sappiamo gestire un gran numero di persone, ad esempio le pre-qualificazioni degli Internazionali di Roma, in corso in questi giorni, vedono la partecipazione di 350 tennisti campani. Insomma manteniamo alta la bandiera di Napoli e diamo un segnale ai club che sono in difficoltà: bisogna stringere i denti”.

Il torneo si disputerà sui 4 campi in terra battuta a un passo da Nisida e dalla collina di Posillipo. Sarà allestita una tribuna da 6-800 posti sul campo centrale.

