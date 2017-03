Fed Cup: domani la conferenza di presentazione dell’incontro Italia-Taiwan

Domani, venerdì 24 marzo, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’incontro di Fed Italia e Taiwan, valido per i play-off per il World Group II e in programma il 22 e 23 aprile, che si disputerà sulla terra rossa del Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta.

Le azzurre in base al sorteggio avrebbero dovuto giocare in trasferta, ma l’ITF ha accettato la richiesta di inversione del campo avanzata da Taipei.

Appuntamento alle ore 11.30 nella sede di Palazzo della Marra, in via Cialdini 74, a Barletta. Saranno presenti il sindaco di Barletta Pasquale Cascella, l’assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese, Lea Pericoli, il consigliere federale Isidoro Alvisi, il presidente del Circolo Tennis “Hugo Simmen” Francesco Crescente, l’amministratore delegato di MCA Events Ernesto De Filippis.

Interverranno anche il consigliere federale Donato Calabrese, il presidente del Comitato regionale FIT Puglia Francesco Mantegazza e il presidente del Coni regionale Angelo Giliberto.