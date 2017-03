Combined Miami: Il programma di Lunedì 20 Marzo (Due azzurri in campo)

Court 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Varvara Lepchenko vs Sílvia Soler-Espinosa

2. [9] Madison Brengle vs Sachia Vickery

3. [7] Donna Vekic vs [WC] Kayla Day

4. Francesca Schiavone vs [24] Kateryna Kozlova

5. [WC] Sofya Zhuk vs [21] Taylor Townsend

Court 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Denis Kudla vs [13] Ernesto Escobedo

2. [WC] Nicola Kuhn vs [20] Stefan Kozlov

3. [WC] Christian Harrison vs [23] Peter Polansky

4. [12] Santiago Giraldo vs Tim Smyczek

5. [5] Frances Tiafoe vs Teymuraz Gabashvili

Court 7 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Urszula Radwanska vs [22] Mariana Duque-Mariño

2. Samantha Crawford vs [19] Sara Sorribes Tormo

3. Viktoriya Tomova vs [13] Irina Falconi

4. [6] Kurumi Nara vs Grace Min

5. [12] Mona Barthel vs [WC] Jaqueline Cristian

Court 8 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Reilly Opelka vs [17] Marius Copil

2. [9] Jared Donaldson vs [WC] Yibing Wu

3. [PR] Ernests Gulbis vs [16] Sergiy Stakhovsky

4. [6] Radu Albot vs Elias Ymer

5. Federico Gaio vs [14] Aljaz Bedene

Court 9 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Anett Kontaveit vs [18] Cagla Buyukakcay

2. [2] Magda Linette vs Asia Muhammad

3. [5] Maria Sakkari vs [WC] Anastasia Potapova

4. [10] Risa Ozaki vs [WC] Katie Swan

5. Aleksandra Krunic vs [16] Patricia Maria Tig

Court 10 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Nikoloz Basilashvili vs Darian King

2. [3] Mikhail Youzhny vs Vincent Millot

3. [10] Nicolas Kicker vs Andrew Whittington

4. Mathias Bourgue vs [18] Bjorn Fratangelo

5. [8] Mikhail Kukushkin vs Peter Gojowczyk

Court 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Elise Mertens vs Alison Van Uytvanck

2. Naomi Broady vs [20] Marina Erakovic

3. Ana Bogdan vs [17] Tatjana Maria

4. Jana Fett vs [14] Julia Boserup

5. [4] Evgeniya Rodina vs Lucie Hradecka

Court 4 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [11] Lukas Lacko vs [WC] Vasil Kirkov

2. Benjamin Becker vs [24] Joao Souza

3. [4] Rogerio Dutra Silva vs Lukas Rosol

4. [2] Pierre-Hugues Herbert vs Tobias Kamke

5. Ruben Bemelmans vs [21] Jozef Kovalik

Court 5 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Nao Hibino vs Francoise Abanda

2. Elitsa Kostova vs [23] Aliaksandra Sasnovich

3. [11] Irina Khromacheva vs Veronica Cepede Royg

4. Rebecca Sramkova vs [15] Jana Cepelova

Court 6 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Miomir Kecmanovic vs [22] Henri Laaksonen

2. [7] Renzo Olivo vs Alexander Bublik

3. Grega Zemlja vs [15] Dusan Lajovic

4. Quentin Halys vs [19] Norbert Gombos