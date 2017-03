Brad Gilbert su Dominic Thiem: “Ha un gioco impressionante”

Brad Gilbert ha parlato di Dominic Thiem in maniera molto lusinghiera: “Nessuno colpisce la palla più forte di lui. Il suo dritto è pesante, e per un ragazzo non così grande può servire anche a 140mph. Ha un gioco impressionante.”

“La cosa più importante per lui è avere la programmazione giusta. Ha giocato un po’ troppo senza entrare in forma. Dovrà essere in grado di raggiungere il suo miglior livello negli Slam. I grandi giocatori sanno come farlo, ora devono imparare anche i più giovani. Ma a livello di gioco, penso sia il tennista più esplosivo presente nel circuito.”