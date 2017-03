Qualificazioni ITF/Future 18/19 marzo 2017 – Quasi 100 azzurri al via

Nel $25.000 di SANTA MARGHERITA DI PULA sono 31 gli azzurri in partenza nelle quali, ecco le teste di serie cadette:

Cristian CARLI [2], Francesco FERRARI [3], Antonio CAMPO [4], Giovanni RIZZUTI [5]. Antonio ZUCCA [6], Luca PREVOSTO [7], Davide DELLA TOMMASINA [8], Giorgio PORTALURI [9] e Tommaso GABRIELI [10]. In quello femminile con lo stesso montepremi bisogna attendere il sorteggio di sabato 18 come di consueto alle ore 18.00

In Croazia ad UMAGO sono 17 gli azzurri nelle quali nel tabellone a 128 partecipanti, abbiamo due teste di serie con Daniele CAPECCHI [8] e Davide PONTOGLIO [13] ma possiamo contare anche sulle presenze di qualità come l’italo argentino Andres Gabriel CIURLETTI, Corrado SUMMARIA e altri giovani emergenti.

Ad HAMMAMET sulla terra rossa sono 9 gli azzurri al via, tre teste di serie con Matteo TINELLI [2], Nicolo TURCHETTI [4] e Fabio MERCURI [12], si aggiungono Matteo DE VINCENTIS, Andrea BORRONI, Riccardo SICILIANO, Lorenzo CORIONI, Giuliano BENEDETTI e Luca MANCINI. Si gioca anche nel femminile dove verrà sorteggiato il tabellone soltanto sabato pomeriggio, dovrebbero esserci nove italiane con Federica PRATI teste di serie.

In Egitto sul cemento di SHARM EL SHEIKH potremo contare sulla sola presenza di Mirko CUTULI [9], dovrà passare tre turni per accedere al tabellone principale dove lo attendono Francesco VILARDO e Julian OCLEPPO. Nel femminile sono tre le azzurre a disputare le qualificazioni con Anna Maria PROCACCI [9], Valeria PROSPERI e Costanza PERA.

In Grecia ad HERAKLION solo una presenza italiana nel circuito maschile con il classe 97 Riccardo ROBERTO, difficile potersi qualificare nello spòt della serie una cadetta. Nel femminile invece due presenze con Giulia CRESCENZI e la classe 98 Maria Carla D’ANNUNZIO.

In Spagna F8 di REUS tabellone a 128 partecipanti dei sei partecipanti azzurri è rimasto in corsa al 2°turno Pietro RONDONI [9] e Marco DI PRIMA, eliminati i restanti portacolori italiani.

In Turchia F11 ad ANTALYA presenza singolare di Federico MACCARI in uno spot particolarmente difficile. Nel Main draw Davide Galoppini.

In Australia nel $25.000 di MORNINGTON troviamo nelle quali la classe 95 Martina CALIARI, nessuna pretesa per arrivare al tabellone principale.

In Portogallo a OBIDOS nel circuito femminile c’è Jasmin LADURNER nelle quali, nel main draw l’attendono Corinna DENTONI e Dalila SPITERI..

