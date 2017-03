Open Court: il “nuovo” Federer, in tre mosse (di Marco Mazzoni)

Demolito. Non c’è aggettivo più calzante che possa descrivere la vittoria di Federer su Nadal stanotte ad Indian Wells. Un successo chiaro, certificato da tutti i numeri e da un tennis superiore, in ogni settore di gioco. Ok, molti diranno “Rafa non è più quello di una volta, ecc…”, ed è vero. Tuttavia non si può non sottolineare come Roger abbia in questo 2017 una marcia in più. Quando dice di pigiare a fondo sull’acceleratore, dalle sue corde esce un tennis di una qualità, velocità e precisione entusiasmante. Al limite della perfezione, e quindi molto difficile da contrastare. Sarà molto intrigante vederlo vs. Kyrgios, in quello che oggi è forse il match potenzialmente più affascinante e spettacolare sul tour.

Tornando a Federer, cosa è cambiato? Dove ha aggiustato il tiro nella lunga pausa che si è preso da metà 2016? Molte piccole cose, tecniche, tattiche e mentali, che sapientemente dosate fanno la differenza, come in quei piatti dei grandi chef, in cui tantissimi ingredienti tra loro contrastanti sono mixati con sapienza a produrre un risultato straordinario.

Innanzitutto Roger sta benissimo fisicamente. Il ginocchio è ok, la schiena idem. Il suo corpo è estremamente reattivo, conditio sine qua non per assecondare la velocità dei suoi swing ed il rischio che comporta lasciar correre il braccio in esecuzioni così anticipate. Era tempo che lo svizzero non stava così bene. La pausa l’ha sicuramente rimesso al mondo. Sano, fresco, estremamente motivato nonostante ad agosto tocchi i 36… Per il tennis iperfisico di oggi, è roba davvero tosta. Chapeau al sig. Paganini, che non suonerà il violino ma sa lavorare su muscoli e tendini con la medesima delicatezza e precisione…

Senza volermi dilungare in un’analisi prolissa sul piano tecnico e tattico, ecco i tre punti che a mio avviso sono determinanti nel “nuovo” Federer 2017, quello capace di vincere agli Australian Open nonostante un tabellone durissimo, e di annichilire un buon Nadal, come stanotte ad IW.

Servizio. La battuta funziona molto, molto bene. Come sempre quando si ha un tennis brillante, offensivo, con le condizioni “lente” di oggi è impossibile vincere i grandi match contro i grandi giocatori senza ricavare molto dal servizio. Roger ha sempre avuto un gran bel servizio, ma la continuità e varietà che sta esprimendo in questo 2017 è davvero notevole. Ha sempre amato alternare lo slice alla botta piatta; ma dal suo rientro ha incrementato tanto le percentuali di prime; varia ancor più le soluzioni, senza così dare mai un punto di riferimento al ribattitore, e soprattutto ha la forza mentale per “sfidare” il miglior colpo di chi risponde. E’ un effetto sorpresa, che spesso paga, ma ha anche una valenza mentale: “io ti tiro forte e preciso sul suo colpo migliore, vediamo cosa sai fare…”. La soluzione funziona, perché chi ribatte è sorpreso; oppure tende a rispondere a tutta al centro, nei piedi; ma Roger esce così veloce dal servizio, con i piedi che lo mettono in condizione di anticipare la risposta, e dal centro prende il comando, sposta l’avversario facendolo correre e così entra deciso. Non è un caso che da inizio stagione scambi molto di meno quando serve, riuscendo a chiudere in massimo tre colpi. Situazione per lui ideale perché fa meno fatica e mette enorme pressione (tecnica e psicologica) sull’avversario.

Dritto Cross. Può sembrare un aspetto banale, Roger ha sempre avuto un bel dritto incrociato… invece è tutt’altro che un dettaglio. E non parlo del match di stanotte vs Nadal, dove ovviamente l’ha usato tanto (e bene) per pizzicare il rovescio di Rafa. In generale, Roger ha sempre cercato di prendersi il rischio soprattutto col dritto inside-out dal centro. Tattica eccellente, che gli ha sempre fruttato meraviglie; però oggi tende a scaricare più spesso dritti cross, magari in corsa, di una potenza, angolo e precisione devastanti. Perché è molto importante? Perché riesce a ribaltare le situazioni in cui viene messo in difesa, in corsa estrema, un po’ come faceva il Sampras doc… E invece nello scambio, quando è lui in comando, insistere sulla diagonale cross con palle sempre più intense, lunghe e precise, gli permette di aprirsi ancor di più il campo; con la velocità dei piedi che lo sa sostenendo, dopo un martellamento in diagonale è un gioco “facile” entrare col dritto a sventaglio a chiudere nell’angolo scoperto. Ma anche chiudere direttamente col rovescio. Eccoci arrivati al punto clou, quello che davvero sta facendo tutta la differenza tra il Federer precedente e quello attuale.

Rovescio. San Ivan Ljubicic da Banja Luka? Pare proprio di sì. Il buon Ivan, persona intelligente e devoto al lavoro, ha messo mano al rovescio di Roger, trasformandolo da buon colpo ad arma micidiale. Non che prima avesse un rovescio modesto, ma si è sempre trascinato dietro un difetto di timing e di posizione nell’approccio, …guarda caso due aspetti in cui il croato era maestro col proprio backhand. Roger ha sempre prodotto grandi esecuzioni su palla bassa, e quando era in grado di posizionare bene il piede di appoggio ed il peso; tanti grattacapi su palla più alta e su approcci leggermente in ritardo, dove era costretto a girare troppo la spalla e swingare non “dritto” nella palla. La situazione in cui il “buon Nadal” (e pure Djokovic) hanno costruito le loro vittorie negli scontri diretti. Oggi Federer ha un’esecuzione di rovescio più fluida, più netta, più corta. Più efficiente. Maggior equilibrio grazie ad un miglior posizionamento nell’approccio alla palla: la anticipa, sempre e comunque, ponendo bene il peso del corpo in avanti, lasciando partire il braccio con il miglior timing e con un angolo più chiuso alla spalla. Una meccanica esecutiva nettamente migliorata, resa più compatta, veloce e precisa. Il tutto prendendosi sempre il rischio di sbagliarlo in lunghezza, senza mai farsi sorprendere da parabole alte che lo facevano cadere all’indietro. Anticipo, sempre e comunque, anche a costo di sbagliare. In questo è stato determinante oltre all’aspetto fisico (velocità) anche quello mentale, per restare fermo al piano A, cadendo praticamente mai nel piano B, quello del contenimento passivo, che gli faceva perdere tempo e campo. E quando arriva in leggero ritardo, costretto dalla situazione di scambio, allora si prende il rischio lungo linea, visto che si apre di meno e si chiude di meno. Il risultato di queste migliorie fanno una differenza enorme: con questo “nuovo” rovescio sbaglia poco (concedendo meno punti gratis al rivale), ricava molti punti e soprattutto non perde tempo di gioco, il difetto che gli è costato una caterva di sconfitte vs. Nadal e tutti coloro che riescono a martellarlo a sinistra, inchiodandolo con parabole alte.

L’esempio più lampante di questa situazione è la risposta di rovescio clamorosa sul set point del primo parziale. Parabola maligna di Rafa, nemmeno troppo corta e ben angolata; il “vecchio” Roger avrebbe bloccato il polso per contenere, magari con un taglio in cross per non sbagliare; il Roger 2017 fa un mezzo passo in avanti diagonale, a tagliare l’angolo, non gira quasi le spalle e lascia partire il braccio bloccando il polso in modo assoluto, per un impatto perfetto ben davanti, alto, preciso, con la palla che esce velocissima, retta, imprendibile in lungo linea. Un colpo clamoroso, difficilmente ripetibile anche per un semi-dio con racchetta come lui, ma che la dice lunga sulla meccanica migliorata, sull’approccio alla palla migliorato, sulla convinzione di lasciar partire il braccio a prendersi il rischio, invece di contenere e sprofondare nelle sabbie mobili di uno scambio duro, in difesa, percentualmente perdente. Idem quando nello scambio Rafa lasciava partire un dritto cross carico e piuttosto lungo a pizzicare il lato sinistro di Roger: quasi mai lo svizzero s’è fatto trovare impreparato. Ha sempre aggredito la palla con grande anticipo, girando presto le spalle e con il peso del corpo molto avanzato (e spalla più bassa), a lasciar partire il braccio con un impatto veloce, compatto, vincente.

Per riuscire in questo serve una tecnica sopraffina e un talento fuori dal comune. Cose in cui Federer primeggia, da sempre. Ma anche un lavoro importante, per affinare quest’automatismo, con la forza mentale di prendersi il rischio (swingare così è un azzardo) e con la reattività al top per sostenere il tutto.

Anche in altri aspetti Roger è cresciuto o è stato in grado di ritrovare il top. Ha ritrovato sensazioni perdute, convinzione e voglia di provarci. Notato le percentuali di trasformazione di palle break? Numeri e segnali di un Federer deluxe.

La stagione ci dirà se potrà tenere questo livello a lungo, e continuare a vincere. Anche in nuove sfide affascinanti, come sarà quella vs. Kyrios, uno che ha tennis e sfrontatezza per mettere alle corde anche Roger. Forse. Noi intanto ci prepariamo a grandi sfide, che è quello che ci fa amare maledettamente questo bellissimo sport.

Marco Mazzoni

@marcomazz