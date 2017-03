Challenger Irving: Il Tabellone Principale. Lorenzi n.2 del seeding. Ben sei gli alternates

C’è Paolo Lorenzi nel tabellone principale del torneo challenger di Irving.

L’azzurro, n.2 del seeding, affronterà all’esordio il britannico Aljaz Bedene, classe 1989 e n.105 ATP.

Challenger Irving | Cemento | $150.000

(1) Granollers, Marcel vs Albot, Radu

(WC) Smyczek, Tim vs Bagnis, Facundo

Brown, Dustin vs Chung, Hyeon

Zeballos, Horacio vs (5) Coric, Borna

(3) Khachanov, Karen vs Marchenko, Illya

(Alt) Lacko, Lukas vs (WC) Stakhovsky, Sergiy

Kukushkin, Mikhail vs Qualifier

(WC) McGee, James vs (8) Lu, Yen-Hsun

(7) Struff, Jan-Lennard vs Qualifier

(WC) Becker, Benjamin vs (Alt) Giraldo, Santiago

Olivo, Renzo vs Chardy, Jeremy

Qualifier vs (4) Basilashvili, Nikoloz

(6) Kuznetsov, Andrey vs (Alt) Donaldson, Jared

(Alt) Tiafoe, Frances vs (Alt) Kravchuk, Konstantin

Qualifier vs Bellucci, Thomaz

(Alt) Bedene, Aljaz vs (2) Lorenzi, Paolo