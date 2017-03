Victoria Azarenka spezza una lancia in favore di Maria Sharapova

Mentre impazzano le polemiche in merito alle numerose wild cards che Maria Sharapova sta ricevendo, Victoria Azarenka ha voluto spendere alcune belle parole proprio ad indirizzo della russa -la quale farà il proprio ritorno all’attività il prossimo aprile.

“Credo sia buono per il tennis. Lei può contare su un’enorme quantità di fans e ciò comporta ovviamente che ci sia maggiore attenzione. Penso che sia un bene per il tennis e per lo spettacolo il suo ritorno”, ha detto la bielorussa.

Edoardo Gamacchio