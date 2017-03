Roger Federer: “Sarebbe bello se potessi giocare per altri cinque anni”

Roger Federer in una inusuale conferenza stampa ad Indian Wells con più di 50 bambini provenienti da una scuola elementare della zona ha parlato del suo ritiro.

Il campione svizzero sorridendo ha dichiarato: “Spero di giocare fino a 90 anni” – poi tornando serio. “Sarebbe bello se potessi giocare per altri cinque anni, quindi fino all’età di 40 anni”.

.@RogerFederer faces his toughest test yet in the press room: A group of 50 local 2nd graders.

