Il Derby Di Milano 3 Va a Bega: 8° Titolo in carriera. Galovic Sconfitto in Rimonta in Finale

È Alessandro Bega il campione della seconda edizione dell’Excel Futures 2017, evento Itf da 15 mila dollari di montepremi concluso sabato sui campi dello Sporting Milano 3 di Basiglio. Nel derby milanese contro Viktor Galovic (n.590 Atp), croato di nascita ma meneghino d’adozione, è stato il 26enne di Cernusco sul Naviglio (n.314) a spuntarla al terzo set.

Nel primo parziale il servizio del croato l’ha fatta da padrone, mentre Bega ha faticato a trovare il ritmo. A suggellare la supremazia del 27enne di Nova Gradiska, almeno nel primo parziale, il break nel sesto gioco che l’ha portato in vantaggio. Anche nel secondo set è stato il sesto game a risultare decisivo, questa volta però in favore della testa di serie n.3 del torneo che, ritrovati risposta e gioco da fondo, ha riequilibrato le sorti del match. Nel parziale conclusivo, i due hanno alzato l’asticella tenendo ognuno il proprio servizio e salvando le poche palle break concesse (due Galovic, una Bega). Sul 4-4 però proprio l’allievo di Laura Golarsa ha messo la freccia e ha centrato il break decisivo fino al 3-6 6-4 6-4 conclusivo in un’ora e 53 minuti. “Viktor è partito fortissimo – ha commentato a fine partita l’azzurro, all’ottavo titolo Itf in carriera -, non mi ha concesso niente sul suo servizio. Poi piano piano sono riuscito a mettergli pressione in risposta e il match è girato. Ci conosciamo da quando avevamo 8 anni, sapevo che dovevo ‘stargli attaccato’, sfruttare le poche occasioni che mi avrebbe concesso e non demoralizzarmi quando non mi faceva giocare. I tornei della Ace Management di Crugnola (società organizzatrice insieme allo Sporting Milano 3, ndr) mi portano bene – ha concluso il vincitore -: nel 2016 ho fatto semifinale qui e ho vinto a San Carlo Canavese. Ora questo successo, beh, spero che Marco ne faccia ancora tanti di tornei sul veloce come questo”.

Una conferma per lo Sporting Milano 3 che dopo la prima edizione ha saputo addirittura migliorare l’ottima impressione fatta ad addetti ai lavori e semplici appassionati. “È stato un torneo davvero incredibile e il ringraziamento non può che andare ai giocatori che si sono avvicendati sul campo, ma anche agli sponsor e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte – le parole di Daniel Degli Esposti, direttore dello Sporting -. Oltre al tennis giocato siamo riusciti a dare agli appassionati un bel mix di eventi collaterali come l’esibizione andata in scena appena prima della finale del singolare”. Al PalaExcel hanno dato spettacolo l’ex Davisman Stefano Pescosolido e la bandiera milanista Paolo Maldini, che hanno giocato (e vinto) un’esibizione di doppio contro l’ex pro Atp e oggi n.1 di Ace Management Marco Crugnola in coppia con l’ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso. “Ho iniziato a giocare a tennis quando andavo in vacanza da piccolo e mi sono appassionato subito, poi ho ripreso una volta ritirato dal calcio – ha detto Maldini -. Purtroppo non posso fare una programmazione precisa di allenamenti per via di alcuni problemi alle ginocchia, ma quando posso gioco due volte a settimana. Mi fa sempre piacere far parte di queste esibizioni, sia perché mi diverto molto sia perché adoro il lato agonistico del tennis”. Insomma, il 2° Excel Futures si è chiuso con segnali positivi su tutta la linea.

La partita punto per punto