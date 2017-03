Ana Ivanovic pensa di partecipare ad una mezza maratona

Ana Ivanovic tre mesi dopo aver sorprendentemente annunciato il proprio ritiro dal tenns giocato, la ex-numero uno del mondo non ha tuttavia cessato di far ruotare la propria vita attorno allo sport.

La ventinovenne serba ha infatti più volte documentato tramite i social come stia continuando svolgere attività fisica in maniera piuttosto intensa, alimentando dubbi nella mente di tutti i suoi fans in merito ad un clamoroso ritorno.

“Voglio mantenere il mio corpo in salute e seguire uno stile di vita appropriato. Corro tutti i giorni della settimana e sto considerando di partecipare a breve ad una mezza maratona”, ha dichiarato ai microfoni della rivista “Self”, ai cui lettori la Ivanovic rivolge talvolta consigli in materia di alimentazione e benessere.

Edoardo Gamacchio