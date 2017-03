Tommy Haas giocherà il torneo di casa di Monaco di Baviera

Tommy Haas disputerà il torneo ATP 250 di Monaco di Baviera per la dodicesima volta in carriera. Grande notizia per il pubblico locale, che potrà vedere da vicino uno dei migliori tennisti tedeschi della storia.

La sua ultima apparizione a Monaco risale al 2014, quando venne sconfitto in semifinale da Martin Klizan. Il 38enne, che non vuole smettere di giocare a livello professionistico, sta dimostrando un grandissimo attaccamento a questo sport.

Confermate anche le presenze di Philipp Kohlschreiber e Alexander Zverev: saranno dunque almeno tre i tedeschi al via nel torneo di casa.

Lorenzo Carini