Camila Giorgi ritorna in Italia per curarsi. Difficile la sua presenza a Miami: “Mi piace il tennis, vorrei giocare sempre ma se non riesco a dare il massimo non è bello per me, né per voi”

Con una lettera al suo sito ufficiale, Camila Giorgi ha parlato delle sue condizioni di salute e del suo problema alla schiena.

“Cari fans,

purtroppo devo annunciarvi che dovrò rientrare in Italia tra pochi giorni. Avevo scritto che il problema alla schiena era superato, ma purtroppo non sono ancora al 100%. Per questo motivo tornerò a casa e sosterrò altre visite per approfondire meglio il problema e provare a risolverlo nei migliore dei modi.

Mi piace il tennis, vorrei giocare sempre ma se non riesco a dare il massimo non è bello per me, né per voi. Mi è dispiaciuto tantissimo ritirarmi durante il match a Doha, per rispetto dei tifosi e della mia avversaria ho sempre cercato di finire le partite nella mia carriera.

Mancano ancora un po’ di giorni al torneo di Miami, uno dei miei preferiti: se le mie condizioni mi permetteranno di giocare ci sarò, altrimenti mi fermerò il tempo necessario per guarire del tutto e tornare più forte.

Mi fa piacere condividere queste notizie con chi mi sostiene sempre con tanto affetto e tanta carica. Spero di ripagarvi presto con belle vittorie.

A presto,

Cami”.