Combined Indian Wells: Le dichiarazioni degli Italiani. Parlano Errani (con 39 di febbre), Gaio e Giorgi

Sara Errani : “Sono stanca mi fa male tutto però sono contenta di essere riuscita a vincere la partita.

Ho avuto problemi stanotte ero praticamente morta, non sono come sono riuscita a far mia la partita dopo il primo set.

Ho avuto 39 di febbre questa notte all’improvviso. All’una di notte avevo 39 di febbre e mi sentivo praticamente morta fisicamente.

Anche quando sono entrata in campo avevo la febbre. So che ancora devo ritrovare la forma migliore e mi ci vorrà del tempo prima di ritrovare una forma fisica sufficiente.

La voglia di lottare c’è sempre e per fortuna oggi è andata bene”.

Federico Gaio : “Sto avendo delle belle sensazioni. Fin da subito mi sono trovato bene in allenamento.

Mi piacciono le condizioni di gioco. I campi non sono molto lenti, sono abbastanza veloci e le palle saltano.

Queste sono condizioni che mi piacciono che mi aiutano. Quindi sono davvero contento e sono felice delle mie due ottime partite che ho portato a casa.

Penso ogni persona che giochi a tennis ha come obiettivo quello di entrare nei primi cento, ma non sarà facile.

Anderson serve molto bene e sicuramente sarà un impegno difficile. Farò la mia partita e cercherò di dare il meglio.

Il cemento non mi dispiace. Ha pagato la scelta di giocare in inverno tornei all’aperto e per questo mi sono trovato bene qui.

Paolo Lorenzi è un esempio per tutti noi.”

Camila Giorgi : “Non voglio scuse sulla mia prestazione. Non ho giocato bene in questa partita.

La schiena ora va meglio, ci sono rimasta male a Doha di ritirarmi perchè stavo anche giocando molto meglio, decisamente bene, questo mi ha fermata poi nella preparazione.

La mia programmazione non cambierà poi vedremo se dovrò giocare le quali, le giocherò.

Orà andrò subito a Miami per preparare al meglio il torneo americano”.