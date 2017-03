Indian Wells: fra Rafa Nadal e Andy Murray la spunterà ancora Roger Federer?

Il primo Masters1000 della stagione è ai nastri di partenza e il sorteggio è già stato effettuato: persi per strada due potenziali protagonisti come Milos Raonic e Richard Gasquet, il main draw presenta fin dai primi turni accoppiamenti interessanti, incroci difficili per alcuni big e le solite, possibili sorprese sempre dietro l’angolo.

Tre azzurri presenti in tabellone, con due primi turni accessibili: Fabio Fognini affronterà il russo Kravchuk per incontrare (si spera) al secondo turno il giocatore forse più in forma del circuito, il francese Tsonga. Pronostico che in questo caso appare chiuso ma riprendere confidenza con la vittoria sarebbe già un buon risultato. Destino analogo quello di Paolo Lorenzi: al primo turno contro Robin Haase non parte battuto, anche se l’olandese ha ben figurato recentemente, per poi eventualmente incrociare la propria racchetta con quella dello svizzero Wawrinka, di certo non un giocatore costante ma che nei grandi appuntamenti si esalta e che regalerebbe a Paolino un nuovo grande match della carriera.

Federido Gaio sembra chiuso fin da subito contro il gigange Kevin Anderson, però da Fede in questi giorni ci può aspettare ancora un grande risultato.

Main draw che a prima vista appare sbilanciato con una parte bassa del tabellone affollata di campioni: la testa di serie numero 1 Andy Murray presidia la parte alta con un cammino che non dovrebbe proporre insidie particolari fino ai quarti di finale (Reilly Opelka possibile sorpresa?) quando lo scoglio Tsonga (7) sarebbe un test davvero probante da superare (in alternativa il belga Goffin, con il francese che si fa comunque preferire). L’altro quarto di finale dovrebbe vedere affrontarsi lo svizzero Wawrinka (tds 3) e uno fra il francese Monfils (10), lo statunitense Isner (20) sempre a suo agio sul cemento di casa e l’austriaco Thiem (8), impegnato nell’ennesimo torneo del suo tour de force chiamato calendario.

Parte bassa come si diceva affollata di campioni, con possibili incroci fra i big che faranno la gioia degli spettatori e degli organizzatori: nella zona del primo quarto di finale il croato Marin Cilic (6) e il giapponese Nishikori (4) dovranno guardarsi le spalle rispettivamente da Dimitrov (in alternativa lo statunitense Sock), dal francese Pouille (14) e dall’americano Querrey (23), recente vincitore ad Acapulco. Il bulgaro in questa parte di tabellone sembra avere una grossa chance per fare bene, sfruttare un ottimo corridoio per ambire al rientro in top10.

Un Rafa Nadal (5) davvero in forma ma ancora a secco di vittorie in questo 2017 dovrebbe incrociare agli ottavi l’acerrimo rivale Roger Federer (9), per provare a vendicare la sconfitta di Melbourne che ancora brucerà. Attenzione però a un Verdasco davvero pimpante, unico vero ostacolo sulla strada di questo ottavo di finale di lusso.

Kyrgios (15) versus Alexander Zverev (18) sarà probabilmente un terzo turno dall’alto valore simbolico e dallo spettacolo assicurato in campo: un passaggio di consegne fra vecchia e nuova generazione, con i due che potrebbero dare il via alla più sentita rivalità dei prossimi anni.

Testa di serie numero 2 che cercherà di ritrovare le sensazioni di un tempo (nemmeno un anno fa…) sarà il serbo novak Djokovic, alle prese con l’ennesimo tabellone complicato di questo inizio anno: Edmund al 2T, del Potro al 3T e possibilmente il vincente di Kyrgios-Zverev agli ottavi saranno certamente il miglior modo per mettersi alla prova e valutare le proprie ambizioni da numero 1.

Main Draw

(1) Murray, Andy vs Bye

(Q) Pospisil, Vasek vs Lu, Yen-Hsun

(Q) Lajovic, Dusan vs (WC) Tiafoe, Frances

Bye vs (30) Lopez, Feliciano

(21) Carreno Busta, Pablo vs Bye

(Q) Gojowczyk, Peter vs (WC) Opelka, Reilly

Monaco, Juan vs Mannarino, Adrian

Bye vs (16) Bautista Agut, Roberto

(11) Goffin, David vs Bye

(PR) Robredo, Tommy vs Khachanov, Karen

Dzumhur, Damir vs Harrison, Ryan

Bye vs (22) Ramos-Vinolas, Albert

(27) Cuevas, Pablo vs Bye

Klizan, Martin vs Monteiro, Thiago

Fognini, Fabio vs Kravchuk, Konstantin

Bye vs (7) Tsonga, Jo-Wilfried

(3) Wawrinka, Stan vs Bye

Haase, Robin vs Lorenzi, Paolo

Dolgopolov, Alexandr vs Troicki, Viktor

Bye vs (28) Kohlschreiber, Philipp

(19) Karlovic, Ivo vs Bye

(LL) Nishioka, Yoshihito vs (Q) Ymer, Elias

(WC) Fratangelo, Bjorn vs Tomic, Bernard

Bye vs (13) Berdych, Tomas

(10) Monfils, Gael vs Bye

(Q) Basilashvili, Nikoloz vs (Q) King, Darian

Thompson, Jordan vs (PR) Tursunov, Dmitry

Bye vs (20) Isner, John

(29) Zverev, Mischa vs Bye

Sousa, Joao vs Schwartzman, Diego

(Q) Albot, Radu vs Chardy, Jeremy

Bye vs (8) Thiem, Dominic

(6) Cilic, Marin vs Bye

Paire, Benoit vs (WC) Fritz, Taylor

Mahut, Nicolas vs Jaziri, Malek

Bye vs (32) Granollers, Marcel

(17) Sock, Jack vs Bye

(Q) Laaksonen, Henri vs Coric, Borna

Medvedev, Daniil vs Youzhny, Mikhail

Bye vs (12) Dimitrov, Grigor

(14) Pouille, Lucas vs Bye

(Q) Giraldo, Santiago vs Struff, Jan-Lennard

Young, Donald vs (WC) Kozlov, Stefan

Bye vs (23) Querrey, Sam

(25) Muller, Gilles vs Bye

Olivo, Renzo vs Vesely, Jiri

Brown, Dustin vs Evans, Daniel

Bye vs (4) Nishikori, Kei

(5) Nadal, Rafael vs Bye

Garcia-Lopez, Guillermo vs Pella, Guido

Herbert, Pierre-Hugues vs Bellucci, Thomaz

Bye vs (26) Verdasco, Fernando

(24) Johnson, Steve vs Bye

Anderson, Kevin vs (Q) Gaio, Federico

Robert, Stephane vs Sela, Dudi

Bye vs (9) Federer, Roger

(15) Kyrgios, Nick vs Bye

(Q) Copil, Marius vs Zeballos, Horacio

(Q) Benneteau, Julien vs Bagnis, Facundo

Bye vs (18) Zverev, Alexander

(31) del Potro, Juan Martin vs Bye

Delbonis, Federico vs Kuznetsov, Andrey

Edmund, Kyle vs Elias, Gastao

Bye vs (2) Djokovic, Novak

Alessandro Orecchio