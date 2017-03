Milojevic e Krstin ringraziano Novak Djokovic

Nikola Milojevic e Pedja Krstin hanno parlato di Novak Djokovic e delle cose che ha fatto per il tennis serbo.

Dichiara Milojevic: “Da quando è diventato numero uno e ha fatto tutte quelle cose straordinarie, le cose sono cambiate in positivo per i giocatori serbi. Grazie a lui le condizioni sono migliorate e il numero dei campi d’allenamento è maggiore.

Lui farebbe ancora di più per il tennis serbo se potesse, ma è già molto impegnato con la sua carriera.

Dichiara Krstin: “Per me è bellissimo avere Novak come punto di riferimento. Si può imparare tanto da lui e ci dà tanti consigli. È un’ispirazione per me e per tutto il tennis serbo. Siamo una buona generazione di giocatori, dobbiamo soltanto giocare meglio nei grandi tornei e fare punti. Spero di continuare a vincere altri Challenger. Il mio obiettivo è essere presto nella top 100.”