Novak Djokovic ritorna sul successo di Federer a Melbourne: “ha una grande famiglia ma è riuscito comunque a mantenersi ad alti livelli nel tennis e riesce a far bene nei tornei importanti. Mi piacerebbe, alla sua età, giocare come fa lui adesso”

Novak Djokovic, in una lunga intervista rilasciata a ‘RTS’, è tornato a parlare del successo di Roger Federer agli Australian Open. Secondo Djokovic, la vittoria di Roger dimostra che nel tennis tutto è possibile.

“Federer è l’esempio perfetto di chi lavora per prevenire infortuni. Si mantiene in buona saluta, ha una grande famiglia ma è riuscito comunque a mantenersi ad alti livelli nel tennis e riesce a far bene nei tornei importanti. Mi piacerebbe, alla sua età, giocare come fa lui adesso”, ha dichiarato.

In chiusura di intervista, Nole ha rilasciato un piccolo commento sul dibattito con la moglie Jelena in diretta Facebook: “È stato divertente perchè la gente ha voluto creare una storia molto più grande di quanto fosse in realtà. Ero stanco, avevo appena finito l’allenamento e volevo semplicemente scattarmi una foto”.

Lorenzo Carini