WTA Indian Wells: Tabellone di Qualificazione con order of play. Presente Francesca Schiavone

C’è Francesca Schiavone nel tabellone di qualificazione del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells.

L’azzurra sfiderà al primo turno l’ucraina Kateryna Kozlova classe 1994 e n.115 WTA.

WTA Indian Wells Premier M. | Cemento | $7.669.423

(1) Peng, Shuai vs Van Uytvanck, Alison

Loeb, Jamie vs (20) Erakovic, Marina

(2) Witthoeft, Carina vs Karatantcheva, Sesil

(WC) Liu, Claire vs (19) Kontaveit, Anett

(3) Mertens, Elise vs Vickery, Sachia

(WC) Dolehide, Caroline vs (16) Maria, Tatjana

(4) Duan, Ying-Ying vs Kostova, Elitsa

Schiavone, Francesca vs (23) Kozlova, Kateryna

(5) Minella, Mandy vs (WC) Hantuchova, Daniela

Martincova, Tereza vs (17) Broady, Naomi

(6) Vikhlyantseva, Natalia vs (WC) Cako, Jacqueline

Min, Grace vs (15) Sorribes Tormo, Sara

(7) Rodina, Evgeniya vs Abanda, Francoise

(WC) Sanchez, Maria vs (13) Barthel, Mona

(8) Sakkari, Maria vs Fett, Jana

Tomova, Viktoriya vs (21) Duque-Mariño, Mariana

(9) Ozaki, Risa vs Cepede Royg, Veronica

Crawford, Samantha vs (22) Sasnovich, Aliaksandra

(10) Lepchenko, Varvara vs (WC) Schmiedlova, Anna Karolina

Hradecka, Lucie vs (24) Sramkova, Rebecca

(11) Linette, Magda vs Kenin, Sofia

Bogdan, Ana vs (18) Hibino, Nao

(12) Boserup, Julia vs Muhammad, Asia

Aoyama, Shuko vs (14) Tig, Patricia Maria

STADIUM 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Natalia Vikhlyantseva vs [WC] Jacqueline Cako

2. [5] Mandy Minella vs [WC] Daniela Hantuchova

3. [WC] Maria Sanchez vs [13] Mona Barthel

4. [2] Carina Witthoeft vs Sesil Karatantcheva

STADIUM 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Grace Min vs [15] Sara Sorribes Tormo

2. [10] Varvara Lepchenko vs [WC] Anna Karolina Schmiedlova

3. Samantha Crawford vs [22] Aliaksandra Sasnovich

4. [11] Magda Linette vs Sofia Kenin

STADIUM 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jamie Loeb vs [20] Marina Erakovic

2. Tereza Martincova vs [17] Naomi Broady

3. Francesca Schiavone vs [23] Kateryna Kozlova

4. [12] Julia Boserup vs Asia Muhammad

STADIUM 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Caroline Dolehide vs [16] Tatjana Maria

2. Lucie Hradecka vs [24] Rebecca Sramkova

3. [7] Evgeniya Rodina vs Francoise Abanda

4. [WC] Claire Liu vs [19] Anett Kontaveit

STADIUM 6 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Elise Mertens vs Sachia Vickery

2. [8] Maria Sakkari vs Jana Fett

3. [9] Risa Ozaki vs Veronica Cepede Royg

4. Ana Bogdan vs [18] Nao Hibino

STADIUM 7 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Shuai Peng vs Alison Van Uytvanck

2. Viktoriya Tomova vs [21] Mariana Duque-Mariño

3. [4] Ying-Ying Duan vs Elitsa Kostova

4. Shuko Aoyama vs [14] Patricia Maria Tig