Roger Rasheed vuole una regola più rigida sui ritiri

Bernard Tomic continua a far parlar di sè. Il tennista australiano si è ritirato al primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco contro Donald Young, scatenando la rabbia di tifosi, appassionati e addetti ai lavori.

Roger Rasheed, ex allenatore di Lleyton Hewitt e Grigor Dimitrov, ha espressamente chiesto all’ATP un cambio delle regole sui ritiri, al fine di evitare il ripetersi di episodi di questo genere: “Per il bene di un atleta la regola dovrebbe essere più rigida. Una volta ritirati dal singolare, ad esempio, non si dovrebbe poter giocare in doppio nello stesso giorno. Infatti, oltre a peggiorare la situazione, scendere in campo in doppio fa capire che il ritiro in singolare non era dovuto ad un problema fisico, ma ad altre cause.”

Tomic non ha testa. Ha subito un colpo di calore e non c’era alcuna ragione medica per farlo giocare nuovamente. Lo ha fatto per soldi? Non so, ma non credo. Questa regola gli ha permesso di giocare senza preoccuparsi del torneo di singolare”.

Lorenzo Carini