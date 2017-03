Steve Johnson critica duramente le palline di Robin Soderling

Da quando si è ritirato, Robin Soderling ha posto l’attività imprenditoriale al centro della propria vita professionale. Nello specifico, lo svedese si è concentrato al business delle palline da tennis ed ha così dato vita ad un brand tutto suo, “RS”, che copre già interamente i tornei di Stoccolma (che lui stesso dirige) e Memphis.

Nonostante ciò, sembra che i prodotti “made in Soderling” non godano di consenso unanime. Steve Johnson, numero 30 del mondo ha avuto dei problemi proprio nel torneo americano di Memphis ed ha aspramente criticato le nuove palline. “Sono terribili, le peggiori con cui abbia mai giocato”, ha detto il californiano. “Sono sicuro che altri giocatori la penseranno come me ma questa rimane per ora la mia opinione, non so se tornerò a disputare un torneo che abbia queste palline. Un torneo come questo non si merita una cosa del genere, potrebbe infatti essere uno dei migliori eventi del circuito”, ha continuato Johnson.

