Rafael Nadal pensa già alla stagione sul rosso: “E’ evidente che Monte Carlo e Roland Garros siano per me ancora più importanti rispetto agli altri tornei”. Ci sarà anche il forfait in Davis

Rafael Nadal in conferenza stampa questa notte dopo il successo su Paolo Lorenzi ad Acapulco ha parlato dei suoi prossimi appuntamenti nel circuito.

“Non voglio altro riposo. Dopo Acapulco giocherò Indian Wells e Miami, poi avrò due settimane libere per preparare la parte di stagione più importante dell´anno per me. E’ evidente che Monte Carlo e Roland Garros siano per me ancora più importanti rispetto agli altri tornei anche se alla fine tutti i tornei che gioco sono importanti”.

Da queste parole si capisce che Rafael non ha nessuna intenzione di prendere parte alla sfida di quarti di finale di Davis Cup contro la Serbia a Belgrado su un campo in cemento indoor.

Evento in programma dal 7 al 9 aprile.