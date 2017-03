Andy Murray e l’herpes

“Ho avuto prurito allo stomaco prima di arrivare qui a Dubai, ma ora sembra che tutto sia passato. Normalmente, quando ci si gratta il dolore passa ma nel mio caso non è stato così, ho accusato tanto dolore”, ha dichiarato Andy Murray in un’intervista rilasciata a Sport360.

“All’inizio non ci ho fatto attenzione, ma durante una cena con mia suocera ho capito che c’era qualcosa di strano. Lei mi disse che poteva essere un herpes, ho controllato ed in effetti era quella la causa. Probabilmente ha avuto già a che fare con questi problemi con i figli”, ha concluso tra le risate generali di tutti i giornalisti presenti in conferenza stampa.

Lorenzo Carini