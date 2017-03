Juan Martin Del Potro: “O sto diventando vecchio oppure i giovani d’oggi sono davvero forti”

Juan Martin Del Potro è uscito felice dal campo dopo aver eliminato Frances Tiafoe in quel di Acapulco. L’argentino, prossimo avversario di Novak Djokovic, ha commentato: “O sto diventando vecchio oppure i giovani d’oggi sono davvero forti”.

“Quella con Frances è stata sicuramente un’ottima partita, sia io che il pubblico ci siamo divertiti molto”. Per quanto riguarda la sfida con Nole Djokovic, il nativo di Tandil ha dichiarato: “Fa sicuramente piacere ed è un onore giocare con uno dei più forti tennisti al mondo. Spero di poter offrire un bello spettacolo e che la gente si diverta sugli spalti. Novak è un simbolo, ma in Sudamerica tifano per me”, ha concluso sorridendo.

Lorenzo Carini