Combined Acapulco: I risultati della terza giornata con il Live dettagliato. Novak Djokovic si prende la rivincita su Del Potro. Ok Kyrgios. Fuori Goffin (Video)

Novak Djokovic batte Juan Martin del Potro nella rivincita dell’emozionante confronto andato in scena l’estate scorsa alle Olimpiadi di Rio quando il gigante di Tandil si impose in due tiebreak combattutissimi.

Il campione serbo si è imposto per 4-6 6-4 6-4 in due ore e 40 minuti di battaglia.

Combined Acapulco | Cemento | $1.491.310 – 2° Turno

Cancha Central – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [WC] Daniela Hantuchova vs [4] Monica Puig



WTA Acapulco Daniela Hantuchova Daniela Hantuchova 4 4 Monica Puig [4] Monica Puig [4] 6 6 Vincitore: M. PUIG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Puig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Hantuchova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Puig 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 D. Hantuchova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Puig 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 D. Hantuchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Puig 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Hantuchova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Puig 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-1 → 1-1 D. Hantuchova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Puig 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Hantuchova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Puig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 D. Hantuchova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 M. Puig 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Hantuchova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-2 → 3-2 M. Puig 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 D. Hantuchova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Puig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Hantuchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Borna Coric vs [3] Marin Cilic (non prima ore: 01:00)



ATP Acapulco Borna Coric Borna Coric 3 6 3 Marin Cilic [3] Marin Cilic [3] 6 2 6 Vincitore: M. CILIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Coric 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Coric 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 5-2 → 6-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-1 → 4-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 B. Coric 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 B. Coric 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-2 → 0-3 B. Coric 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. Paolo Lorenzi vs [2] Rafael Nadal



ATP Acapulco Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 1 1 Rafael Nadal [2] Rafael Nadal [2] 6 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-4 → 1-5 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [1/WC] Novak Djokovic vs Juan Martin del Potro (non prima ore: 05:00)



ATP Acapulco Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 4 6 6 Juan Martin del Potro Juan Martin del Potro 6 4 4 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Martin del Potro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Martin del Potro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 3-3 → 3-4 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Martin del Potro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Martin del Potro 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 J. Martin del Potro 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 J. Martin del Potro 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Martin del Potro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Martin del Potro 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Martin del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Martin del Potro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Martin del Potro 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Martin del Potro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Grand Stand Caliente – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Sam Querrey vs [5] David Goffin



ATP Acapulco Sam Querrey Sam Querrey 6 6 David Goffin [5] David Goffin [5] 2 3 Vincitore: S. QUERREY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Querrey 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Querrey 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 5-1 → 5-2 D. Goffin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 S. Querrey 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-0 → 4-1 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 S. Querrey 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 D. Goffin 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 S. Querrey 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Heather Watson vs [2] Kristina Mladenovic



WTA Acapulco Heather Watson Heather Watson 6 7 5 Kristina Mladenovic [2] Kristina Mladenovic [2] 7 6 7 Vincitore: K. MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 H. Watson 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 K. Mladenovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 H. Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Watson 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 ace 6-5 → 6-6 H. Watson 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 K. Mladenovic 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 H. Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 4-3 → 5-3 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 3-3 → 4-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Watson 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 H. Watson 0-15 0-30 0-40 df df 2-0 → 2-1 K. Mladenovic 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 1-0 → 2-0 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 ace 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 H. Watson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-6 → 6-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 H. Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 H. Watson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 4-1 → 4-2 K. Mladenovic 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 df 3-1 → 4-1 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 K. Mladenovic 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 H. Watson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

3. [1] Mirjana Lucic-Baroni vs Shelby Rogers



WTA Acapulco Mirjana Lucic-Baroni [1] Mirjana Lucic-Baroni [1] 6 6 Shelby Rogers Shelby Rogers 4 4 Vincitore: M. LUCIC-BARONI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Rogers 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 S. Rogers 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. Lucic-Baroni 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Lucic-Baroni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Lucic-Baroni 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. Lucic-Baroni 15-0 15-15 30-15 30-30 df df 0-0 → 0-1

4. [4] Dominic Thiem vs Adrian Mannarino



ATP Acapulco Dominic Thiem [4] Dominic Thiem [4] 7 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 5 3 Vincitore: D. THIEM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

5. [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [WC] Santiago Gonzalez / David Marrero



ATP Acapulco Lukasz Kubot / Marcelo Melo [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [3] 6 3 Santiago Gonzalez / David Marrero Santiago Gonzalez / David Marrero 7 6 Vincitori: GONZALEZ / MARRERO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Gonzalez / Marrero 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 L. Kubot / Melo 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 S. Gonzalez / Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Gonzalez / Marrero 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Kubot / Melo 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 S. Gonzalez / Marrero 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 L. Kubot / Melo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / Marrero 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 S. Gonzalez / Marrero 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Gonzalez / Marrero 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Gonzalez / Marrero 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Gonzalez / Marrero 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / Marrero 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / Marrero 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Cancha 2 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [SE] Donald Young vs [6] Nick Kyrgios



ATP Acapulco Donald Young Donald Young 2 4 Nick Kyrgios [6] Nick Kyrgios [6] 6 6 Vincitore: N. KYRGIOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Kyrgios 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 4-5 → 4-6 D. Young 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 4-5 N. Kyrgios 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Young 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 D. Young 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 2-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 D. Young 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Young 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 1-5 D. Young 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-3 → 1-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Young 0-15 df 0-30 15-30 40-30 0-2 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 0-1 → 0-2 D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [Q] Yoshihito Nishioka vs [LL] Jordan Thompson



ATP Acapulco Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 6 3 6 Jordan Thompson Jordan Thompson 4 6 0 Vincitore: Y. NISHIOKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-0 → 6-0 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 J. Thompson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Thompson 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 Y. Nishioka 0-15 df 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 ace ace 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace ace 5-3 → 5-4 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Thompson 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Steve Johnson vs [WC] Ernesto Escobedo



ATP Acapulco Steve Johnson Steve Johnson 7 6 Ernesto Escobedo Ernesto Escobedo 6 3 Vincitore: S. JOHNSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 E. Escobedo 0-15 0-30 df 0-40 3-3 → 4-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Escobedo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* ace 6*-5 6-6 → 7-6 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 E. Escobedo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 S. Johnson 15-0 30-0 ace 3-5 → 4-5 E. Escobedo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 S. Johnson 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 2-4 S. Johnson 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Johnson 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Hans Hach Verdugo / Cesar Ramirez vs Scott Lipsky / Sam Querrey



ATP Acapulco Hans Hach Verdugo / Cesar Ramirez Hans Hach Verdugo / Cesar Ramirez 3 4 Scott Lipsky / Sam Querrey Scott Lipsky / Sam Querrey 6 6 Vincitori: LIPSKY / QUERREY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Lipsky / Querrey 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 H. Hach Verdugo / Ramirez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Lipsky / Querrey 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 H. Hach Verdugo / Ramirez 15-0 30-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Lipsky / Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Hach Verdugo / Ramirez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 S. Lipsky / Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 H. Hach Verdugo / Ramirez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 0-2 → 1-2 S. Lipsky / Querrey 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 H. Hach Verdugo / Ramirez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Lipsky / Querrey 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 H. Hach Verdugo / Ramirez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 S. Lipsky / Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 H. Hach Verdugo / Ramirez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-3 → 3-3 S. Lipsky / Querrey 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 H. Hach Verdugo / Ramirez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 S. Lipsky / Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Hach Verdugo / Ramirez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Lipsky / Querrey 40-0 ace 0-0 → 0-1

Cancha 3 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Robert Lindstedt / Michael Venus vs [2] Raven Klaasen / Rajeev Ram



ATP Acapulco Robert Lindstedt / Michael Venus Robert Lindstedt / Michael Venus 3 4 Raven Klaasen / Rajeev Ram [2] Raven Klaasen / Rajeev Ram [2] 6 6 Vincitori: KLAASEN / RAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 4-6 R. Lindstedt / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 R. Klaasen / Ram 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-4 → 3-5 R. Lindstedt / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 R. Lindstedt / Venus 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Klaasen / Ram 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 R. Lindstedt / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 R. Klaasen / Ram 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Lindstedt / Venus 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-5 → 3-6 R. Lindstedt / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 R. Lindstedt / Venus 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 R. Lindstedt / Venus 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 R. Lindstedt / Venus 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Ajla Tomljanovic vs Kirsten Flipkens



WTA Acapulco Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 0 5 0 Kirsten Flipkens • Kirsten Flipkens 0 7 0 Vincitore: K. FLIPKENS per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Flipkens 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-6 → 5-7 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-4 → 5-5 K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Flipkens 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Tomljanovic 0-15 0-40 df 15-40 df 1-0 → 1-1 K. Flipkens 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Oliver Marach / Fabrice Martin vs [4] Treat Huey / Max Mirnyi



ATP Acapulco Oliver Marach / Fabrice Martin Oliver Marach / Fabrice Martin 6 1 11 Treat Huey / Max Mirnyi [4] Treat Huey / Max Mirnyi [4] 1 6 9 Vincitori: MARACH / MARTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 T. Huey / Mirnyi 1-0 O. Marach / Martin 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 6-8 6-9 7-9 8-9 9-9 10-9 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Huey / Mirnyi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 O. Marach / Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 T. Huey / Mirnyi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 O. Marach / Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 T. Huey / Mirnyi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 O. Marach / Martin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Huey / Mirnyi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 O. Marach / Martin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 6-1 T. Huey / Mirnyi 0-15 15-15 30-15 5-0 → 5-1 O. Marach / Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 T. Huey / Mirnyi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 O. Marach / Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 T. Huey / Mirnyi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 O. Marach / Martin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 0-0 → 1-0

4. [Q] Radu Albot / Mischa Zverev vs Nick Kyrgios / Jack Sock



Il match deve ancora iniziare

5. Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [PR] Philipp Petzschner / Aisam-Ul-Haq Qureshi



ATP Acapulco Juan Sebastian Cabal / Robert Farah Juan Sebastian Cabal / Robert Farah 5 6 Philipp Petzschner / Aisam-Ul-Haq Qureshi Philipp Petzschner / Aisam-Ul-Haq Qureshi 7 7 Vincitori: PETZSCHNER / QURESHI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 P. Petzschner / Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 4-5 → 5-5 P. Petzschner / Qureshi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 P. Petzschner / Qureshi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-4 → 3-4 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 2-4 P. Petzschner / Qureshi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 P. Petzschner / Qureshi 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 P. Petzschner / Qureshi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 P. Petzschner / Qureshi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 P. Petzschner / Qureshi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 P. Petzschner / Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 P. Petzschner / Qureshi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 P. Petzschner / Qureshi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Petzschner / Qureshi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

Cancha 4 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [5] Christina Mchale vs [Q] Taylor Townsend



WTA Acapulco Christina Mchale [5] Christina Mchale [5] 6 7 Taylor Townsend Taylor Townsend 1 6 Vincitore: C. MCHALE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 C. Mchale 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Townsend 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Mchale 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Mchale 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Mchale 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 T. Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 C. Mchale 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-0 → 5-0 T. Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 C. Mchale 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 C. Mchale 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [3] Jelena Ostapenko vs Madison Brengle



WTA Acapulco Jelena Ostapenko [3] Jelena Ostapenko [3] 7 6 Madison Brengle Madison Brengle 5 4 Vincitore: J. OSTAPENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Brengle 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-2 → 5-3 J. Ostapenko 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Brengle 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-2 → 4-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Ostapenko 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 1-1 → 1-2 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Ostapenko 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Brengle 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 M. Brengle 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Brengle 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [4] Chia-Jung Chuang / Christina Mchale vs [WC] Giuliana Olmos / Renata Zarazua



WTA Acapulco Chia-Jung Chuang / Christina Mchale [4] Chia-Jung Chuang / Christina Mchale [4] 6 6 10 Giuliana Olmos / Renata Zarazua Giuliana Olmos / Renata Zarazua 7 4 8 Vincitori: CHUANG / MCHALE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 C. Chuang / Mchale 1-0 G. Olmos / Zarazua 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 6-4 7-4 7-5 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Olmos / Zarazua 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C. Chuang / Mchale 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 G. Olmos / Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 C. Chuang / Mchale 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 G. Olmos / Zarazua 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Chuang / Mchale 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Olmos / Zarazua 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Chuang / Mchale 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Olmos / Zarazua 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 C. Chuang / Mchale 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 C. Chuang / Mchale 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 G. Olmos / Zarazua 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Chuang / Mchale 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Olmos / Zarazua 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 C. Chuang / Mchale 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 G. Olmos / Zarazua 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 C. Chuang / Mchale 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Olmos / Zarazua 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Chuang / Mchale 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 G. Olmos / Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Chuang / Mchale 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 G. Olmos / Zarazua 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

4. [O] Eugenie Bouchard / Kirsten Flipkens vs [2] Julia Goerges / Jelena Ostapenko



WTA Acapulco Eugenie Bouchard / Kirsten Flipkens Eugenie Bouchard / Kirsten Flipkens 0 0 Julia Goerges / Jelena Ostapenko [2] • Julia Goerges / Jelena Ostapenko [2] 0 0 Vincitori: BOUCHARD / FLIPKENS per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Goerges / Ostapenko 0-0

Cancha 1 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Julia Goerges vs [7] Lesia Tsurenko



WTA Acapulco Julia Goerges • Julia Goerges 0 1 0 Lesia Tsurenko [7] Lesia Tsurenko [7] 0 6 2 Vincitore: L. TSURENKO per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Goerges 0-2 L. Tsurenko 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 J. Goerges 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 L. Tsurenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-5 → 1-6 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Tsurenko 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Pauline Parmentier vs [8] Andrea Petkovic



WTA Acapulco Pauline Parmentier Pauline Parmentier 6 3 6 Andrea Petkovic [8] Andrea Petkovic [8] 4 6 1 Vincitore: P. PARMENTIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 P. Parmentier 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 P. Parmentier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 P. Parmentier 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 P. Parmentier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-2 → 3-3 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 P. Parmentier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 P. Parmentier 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 1-1 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Parmentier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 P. Parmentier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Petkovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-2 → 3-2 P. Parmentier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Parmentier 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Petkovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

3. Demi Schuurs / Renata Voracova vs Kateryna Bondarenko / Tatjana Maria



WTA Acapulco Demi Schuurs / Renata Voracova Demi Schuurs / Renata Voracova 6 6 10 Kateryna Bondarenko / Tatjana Maria Kateryna Bondarenko / Tatjana Maria 3 7 6 Vincitori: SCHUURS / VORACOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 K. Bondarenko / Maria 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 3-7 4-7 4-8 5-8 5-9 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* df 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 K. Bondarenko / Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Schuurs / Voracova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 K. Bondarenko / Maria 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 D. Schuurs / Voracova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Bondarenko / Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 D. Schuurs / Voracova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 K. Bondarenko / Maria 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Schuurs / Voracova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 K. Bondarenko / Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 D. Schuurs / Voracova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Bondarenko / Maria 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 D. Schuurs / Voracova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Bondarenko / Maria 0-15 df 0-30 0-40 5-3 → 6-3 D. Schuurs / Voracova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 K. Bondarenko / Maria 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Schuurs / Voracova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 K. Bondarenko / Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Schuurs / Voracova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 K. Bondarenko / Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 0-2 → 1-2 D. Schuurs / Voracova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Bondarenko / Maria 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [G] Annika Beck / Andrea Petkovic vs [G] Asia Muhammad / Taylor Townsend



WTA Acapulco Annika Beck / Andrea Petkovic Annika Beck / Andrea Petkovic 0 2 Asia Muhammad / Taylor Townsend Asia Muhammad / Taylor Townsend 6 6 Vincitori: MUHAMMAD / TOWNSEND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Muhammad / Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Beck / Petkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-5 → 2-5 A. Muhammad / Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Beck / Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 1-3 → 1-4 A. Muhammad / Townsend 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Beck / Petkovic 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Muhammad / Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Beck / Petkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Muhammad / Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 0-5 → 0-6 A. Beck / Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 0-5 A. Muhammad / Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 A. Beck / Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 A. Muhammad / Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 A. Beck / Petkovic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

5. [1] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs Danka Kovinic / Alicja Rosolska