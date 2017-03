Miroslav Cernosek smentisce le sue dichiarazioni

Miroslav Cernosek, importante manager cerco e amico di Petra Kvitova, ha smentito le sue dichiarazioni rilasciate ieri alla stampa ceca.

Il manager aveva dichiarato: “La situazione è più grave di quanto pensassimo in un primo momento. Petra cercherà di tornare a giocare, ma bisogna sapere che non dipenderà da lei“.

Poi è arrivata la smentita. Cernosek ha annunciato che sta andando tutto come inizialmente previsto e che Petra è a Lanzarote, dove sta affrontando le prime fasi di recupero.

Petra usa giá la mano sinistra per tutte le cose normali della sua giornata ma i tempi non saranno ovviamente brevi.