ATP Dubai: I risultati della seconda giornata con il Live dettagliato. Fuori Stan Wawrinka

A sorpresa subito eliminato Stan Wwarinka sconfitto per mano del n.77 del ranking ATP, Damir Džumhur, che ha superato lo svizzero per 76 63.

Stan ha mostrato totale indifferenza per tutta la partita, mancando di intensità nella gambe e chiarezza nel gioco da voler esprimere in questo incontro.

ATP Dubai 500 | Cemento | $2.429.150 – 1° Turno

CENTRE COURT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Damir Dzumhur vs [2] Stan Wawrinka



ATP Dubai Damir Dzumhur Damir Dzumhur 7 6 Stan Wawrinka [2] Stan Wawrinka [2] 6 3 Vincitore: D. DZUMHUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Wawrinka 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 5-6 D. Dzumhur 15-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 D. Dzumhur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 S. Wawrinka 0-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Adam Pavlasek vs [7] Lucas Pouille (non prima ore: 13:00)



ATP Dubai Adam Pavlasek Adam Pavlasek 2 2 Lucas Pouille [7] Lucas Pouille [7] 6 6 Vincitore: L. POUILLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Pouille 15-0 ace 15-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 L. Pouille 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 L. Pouille 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Pavlasek 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 A. Pavlasek 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 1-3 → 1-4 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Pavlasek 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 1-1 A. Pavlasek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Andy Murray vs Malek Jaziri (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Tomas Berdych vs [Q] Lukas Rosol



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [LL] Andreas Seppi vs Fernando Verdasco



ATP Dubai Andreas Seppi Andreas Seppi 2 5 Fernando Verdasco Fernando Verdasco 6 7 Vincitore: F. VERDASCO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Verdasco 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Verdasco 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-3 → 3-4 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Verdasco 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df df 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Seppi 15-0 30-0 ace 1-3 → 2-3 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Seppi 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. Daniel Evans vs Dustin Brown



ATP Dubai Daniel Evans Daniel Evans 6 6 Dustin Brown Dustin Brown 2 3 Vincitore: D. EVANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Evans 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Brown 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 4-3 → 5-3 D. Evans 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Brown 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Brown 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 ace 2-1 → 2-2 D. Evans 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 D. Brown 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Evans 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Brown 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 5-2 → 6-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 D. Brown 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Brown 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Brown 15-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Evans 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Omar Alawadhi vs Daniil Medvedev



ATP Dubai Omar Alawadhi Omar Alawadhi 0 2 Daniil Medvedev • Daniil Medvedev 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Medvedev 2-5 O. Alawadhi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-4 → 1-5 O. Alawadhi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 O. Alawadhi 0-15 df 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 O. Alawadhi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. Robin Haase vs [Q] Denis Istomin



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Rohan Bopanna / Marcin Matkowski vs [2] Ivan Dodig / Marcel Granollers



ATP Dubai Rohan Bopanna / Marcin Matkowski Rohan Bopanna / Marcin Matkowski 5 6 11 Ivan Dodig / Marcel Granollers [2] Ivan Dodig / Marcel Granollers [2] 7 3 9 Vincitori: BOPANNA / MATKOWSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 I. Dodig / Granollers 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 7-8 8-8 9-8 ace 9-9 9-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bopanna / Matkowski 30-0 40-0 5-3 → 6-3 I. Dodig / Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Bopanna / Matkowski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-1 → 5-2 I. Dodig / Granollers 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 R. Bopanna / Matkowski 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-0 → 5-0 I. Dodig / Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 R. Bopanna / Matkowski 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 I. Dodig / Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Bopanna / Matkowski 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 I. Dodig / Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 R. Bopanna / Matkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 I. Dodig / Granollers 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Matkowski 15-0 40-0 4-4 → 5-4 I. Dodig / Granollers 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Matkowski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 I. Dodig / Granollers 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Matkowski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 I. Dodig / Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Matkowski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 I. Dodig / Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Matkowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Karen Khachanov / Benoit Paire vs Florin Mergea / Viktor Troicki (non prima ore: 12:30)



ATP Dubai Karen Khachanov / Benoit Paire Karen Khachanov / Benoit Paire 7 4 6 Florin Mergea / Viktor Troicki Florin Mergea / Viktor Troicki 6 6 10 Vincitori: MERGEA / TROICKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 K. Khachanov / Paire 0-1 K. Khachanov / Paire 0-1 0-2 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Mergea / Troicki 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 K. Khachanov / Paire 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 F. Mergea / Troicki 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Khachanov / Paire 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Mergea / Troicki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 2-3 → 3-3 K. Khachanov / Paire 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 F. Mergea / Troicki 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Khachanov / Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Mergea / Troicki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Khachanov / Paire 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 K. Khachanov / Paire 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 5-6 → 6-6 F. Mergea / Troicki 0-15 15-15 30-15 5-5 → 5-6 K. Khachanov / Paire 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 F. Mergea / Troicki 0-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 K. Khachanov / Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 F. Mergea / Troicki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Khachanov / Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 F. Mergea / Troicki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 K. Khachanov / Paire 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 F. Mergea / Troicki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Khachanov / Paire 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Mergea / Troicki 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

COURT 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Mikhail Youzhny vs [Q] Evgeny Donskoy



ATP Dubai Mikhail Youzhny Mikhail Youzhny 4 4 Evgeny Donskoy Evgeny Donskoy 6 6 Vincitore: E. DONSKOY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 4-5 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 E. Donskoy 0-15 0-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 M. Youzhny 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Youzhny 0-15 0-30 1-1 → 1-2 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 4-5 → 4-6 M. Youzhny 15-15 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 E. Donskoy 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 M. Youzhny 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 M. Youzhny 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Youzhny 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Youzhny 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Q] Marius Copil vs Jan-Lennard Struff



ATP Dubai Marius Copil Marius Copil 6 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 4 2 Vincitore: M. COPIL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Struff 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Copil 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Copil 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Copil 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 2-0 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Copil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-3 → 5-4 M. Copil 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 J. Struff 15-0 30-0 4-2 → 4-3 M. Copil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 J. Struff 15-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 3-2 M. Copil 15-0 ace 15-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 M. Copil 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [WC] James McGee / David O’Hare vs [3] Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin