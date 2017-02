WTA Acapulco: Il Main Draw. Monica Puig per Francesca Schiavone

C’è Francesca Schiavone nel tabellone principale del torneo WTA International di Acapulco.

L’azzurra, entrata all’ultimo minuto nel main draw, sfiderà all’esordio la campionessa olimpica in carica Monica Puig.

WTA Acapulco International | Cemento | $250.000

(1) Lucic-Baroni, Mirjana vs Bencic, Belinda

Chirico, Louisa vs Rogers, Shelby

Parmentier, Pauline vs Gibbs, Nicole

Qualifier/Lucky Loser vs (8) Petkovic, Andrea

(3) Ostapenko, Jelena vs Kovinic, Danka

Brengle, Madison vs Beck, Annika

Goerges, Julia vs Bondarenko, Kateryna

Qualifier/Lucky Loser vs (7) Tsurenko, Lesia

(5) Mchale, Christina vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Hantuchova, Daniela vs Wickmayer, Yanina

Schiavone, Francesca vs (4) Puig, Monica

(6) Bouchard, Eugenie vs Tomljanovic, Ajla

Flipkens, Kirsten vs (WC) Zarazua, Renata

Watson, Heather vs Qualifier/Lucky Loser

Lepchenko, Varvara vs (2) Mladenovic, Kristina