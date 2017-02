ATP Sao Paulo: Il Tabellone Principale. Fabio Fognini n.5 del seeding

Fabio Fognini sfiderà un giocatore proveniente dalle qualificazioni nel primo turno del torneo ATP 250 di Sao Paulo.

ATP Sao Paulo 250 | Terra | $455.565

(1) Carreno Busta, Pablo vs Bye

Zeballos, Horacio vs (WC) Souza, Joao

Dutra Silva, Rogerio vs Qualifier

Qualifier vs (5) Fognini, Fabio

(3) Cuevas, Pablo vs Bye

Bagnis, Facundo vs Lajovic, Dusan

Melzer, Gerald vs Estrella Burgos, Victor

Bellucci, Thomaz vs (6) Schwartzman, Diego

(7) Delbonis, Federico vs Qualifier

(WC) Santillan, Akira vs (SE) Ruud, Casper

Cervantes, Inigo vs Olivo, Renzo

Bye vs (4) Sousa, Joao

(8) Berlocq, Carlos vs Monteiro, Thiago

Pella, Guido vs Qualifier

Elias, Gastao vs (WC) Luz, Orlando

Bye vs (2) Ramos-Vinolas, Albert