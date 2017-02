Fed Cup: Inversione del campo. L’Italia giocherà in casa contro Taipei

Ci sarà l’inversione del campo per la sfida tra Cina Taipei ed Italia nei play-off per la permanenza nel World Group II di Fed Cup in programma il prossimo 22-23 aprile.

Le azzurre giocheranno quindi in casa.

L’ITF ha reso noto con un tweet l’accettazione dell’inversione del campo, chiesta nei giorni scorsi da Cina Taipei per le difficoltà ad ospitare l’incontro (mancanza di requisiti).