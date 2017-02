Benoit Paire cita Nadal e Kyrgios: “Non stanno applicando il Regolamento in maniera uguale per tutti”

Subito dopo aver riportato una dolorosissima sconfitta contro Daniil Medvedev a Marsiglia, Benoit Paire ha parlato di alcune cose interessanti.

Il francese ha risposto alle domande dei giornalisti mettendo in mostra tutta la propria delusione e frustrazione, le quali si erano per altro già ampiamente manifestate in campo: Paire aveva infatti ricevuto ben due warning, rispettivamente per aver fatto trascorrere troppo tempo tra due punti e per “abusi” nell’uso del linguaggio e della racchetta.

Il tennista transalpino ha poi così commentato le decisioni del giudice di sedia nei suoi riguardi: “Non stanno applicando il Regolamento in maniera uguale per tutti, ci sono giocatori verso i quali si osserva molta più tolleranza”, arrivando a citare esplicitamente Rafa Nadal e Nick Kyrgios come esempi di un trattamento diverso rispetto ad altri giocatori.

Edoardo Gamacchio