Video del Giorno: Caroline Wozniacki ed il padre Piotr si arrabbiano per una palla

Ritorniamo ad alcuni giorni fa e precisamente nel match di secondo turno del WTA di Dubai tra Caroline Wozniacki e Viktorija Golubic. Coinvolti, in questi istanti, il padre della danese, Piotr, e il giudice di sedia.

Sul primo match point in favore di Wozniacki, quest’ultima ha giudicato fuori una palla e celebrato il successo finale. Successo finale che, però, ha ritardato ad arrivare: nè il giudice di sedia nè, tantomeno, il giudice di linea, avevano segnalato l’out dunque il punto è stato assegnato a Golubic, con Wozniacki che non ci ha più visto e urlato, verso l’arbitro: “Stai scherzando? È fuori!”. È qui che anche il padre Piotr, dagli spalti, si è fatto sentire con le proteste, chiamato in causa dalla figlia, che se l’è cavata con un warning per comportamento antisportivo.

Wozniacki MP drama. pic.twitter.com/xvdYyKdrZn — José Morgado (@josemorgado) 21 febbraio 2017

Lorenzo Carini