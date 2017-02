Camila Giorgi si affida all’agenzia A&J All Sports. Nessun accordo con l’agenzia di Lele Mora

Camila Giorgi si affida all’agenzia di management A&J All Sports.

Con un messaggio via Facebook, Lorenzo Carera ha comunicato che Sarà l’agenzia di management di Johnny Carera a gestire in esclusiva l’immagine della tennista maceratese.

Saltato quindi l’accordo con Lele Mora che tanto aveva fatto parlare nelle settimana scorse.