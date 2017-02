Paolo Lorenzi Socio Onorario del Circolo Tennis Siena

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di porre in approvazione alla prossima Assemblea la proclamazione di Paolo Lorenzi Socio Onorario dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Siena ai sensi dell’art. 6 comma c) dello Statuto oggetto di revisione federale secondo cui sono “…Soci Onorari: coloro che siano eccezionalmente proclamati tali, per speciali benemerenze in ambito tennistico e perché si ritiene possano conferire lustro all’Associazione, su proposta motivata del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari godono di tutti i diritti riservati ai Soci Ordinari, compreso il diritto di voto e sono esenti dalla quota di associazione. L’approvazione e la revoca della qualifica di Socio onorario spetta, in via esclusiva, all’Assemblea dei soci”. Il Consiglio motiva la proposta per gli eccellenti risultati conseguiti dal socio ordinario Paolo Lorenzi alle Olimpiadi, in Coppa Davis, in tutti i tornei Majors, per il Best ranking ATP 35, per la vittoria nel torneo ATP 250 di Kitzbuhel e le due finali ATP 250 di Quito e San Paolo.

Paolo Lorenzi è attualmente Socio Ordinario a Vico Alto, dal 19 febbraio 1999 per l’esattezza, ed è sempre rimasto alla realtà dove ha imparato a giocare. Lo scorso 6 dicembre l’Università degli Studi di Siena e il Circolo Tennis Siena, unendo le prorie forze, gli hanno dedicato una giornata sottolienando il suo ranking di miglior tennista nazionale nel 2016, nonchè come più forte senese nella storia dei gesti bianchi. A dicembre Paolo, oltre che tennista internazionale anche studente Usiena, è stato così festeggiato nell’auditorium del Santa Chiara Lab, intervistato dal direttore di Ubitennis Ubaldo Scanagatta, uno dei più importanti giornalisti italiani, in una lezione intervista in cui ha parlato di “talento e costanza per superare gli ostacoli” e dei fattori che hanno forgiato positivamente la sua crescita consentendogli di raggiungere risultati significativi come la partecipazione alla Coppa Davis e agli incontri del Grande Slam.

Paolo Lorenzi non è solo il miglior tennista italiano in attività, ma anche un modello senese affermatosi in campo internazionale restando molto legato alla sua città e alle sue istituzioni, cercando di esportare i valori positivi appresi all’ombra della Torre del Mangia. Il suo talento e la sua costanza lo hanno portato a raggiungere il top in campo tennistico, con la Coppa Davis ed i tornei del Grande Slam. L’Università degli Studi di Siena, della quale Paolo è un atipico studente lavoratore, gli ha aperto l’aula dall’altra parte della cattedra, per raccontare alla comunità studentesca, accademica e cittadina come le doti naturali e lo spirito di sacrifcio siano imprescindibili per abbattere ogni barriera che si pone di fronte agli obiettivi personali.