Venus Williams: “La mia famiglia è una benedizione di Dio. I mie genitori sono le persone più importanti della mia vita e mia sorella Serena è una vera a propria eroina, per me”

Venus Williams, al momento all’11° posto della classifica mondiale, è tornata ieri a tessere elogi nei confronti della sorella Serena -che le ha negato poche settimane fa a Melbourne la gioia di vincere l’Open d’Australia, in quella che ha rappresentato per la maggiore delle Williams la prima finale major dall’edizione 2009 di Wimbledon.

“La mia famiglia è una benedizione di Dio. I mie genitori sono le persone più importanti della mia vita e mia sorella Serena è una vera a propria eroina, per me”, ha dichiarato la trentaseienne americana.

Venus, campionessa in carriera di sette prove dello Slam come singolarista, ha poi rivelato quale sia stato il miglior consiglio che abbia mai ricevuto dalla sorella minore: “Un giorno, stavamo parlando e mi ha ricordato che noi dobbiamo sempre andare là fuori, di fronte alla gente. Non possiamo scappare dal campo. Mi ha detto che l’unica soluzione sia competere, competere con tutte le nostre forze. E’ quello che fa lei e che cerco di fare anche io…”, ha concluso.

Edoardo Gamacchio