Sarita, che succede?

Sara Errani ha dato forfait a Dubai, dove non potrà difendere l’importante titolo conquistato nel 2016, a causa del risentimento muscolare patito in Fed Cup: come se non bastasse questa brutta notizia, per colpa della cambiale monster di punti che andranno ovviamente in scadenza adesso la classifica della romagnola crollerà, portando colei che fu top5 addirittura fuori dalle prime 90 giocatrici al mondo. Una situazione che si protrae da un anno e mezzo, salvo l’intermezzo proprio di Dubai che le ha permesso di vivacchiare nel ranking in una posizione più che accettabile negli ultimi 12 mesi.

9 titoli vinti in singolare, 25 in doppio, specialità in cui con Roberta Vinci ha centrato l’incredibile traguardo del Career Slam, un best ranking di numero 5 in singolare e numero 1 in doppio, finalista in singolare al Roland Garros, semifinalista agli Us Open, quarti di finale centrati anche in Australia, Fed Cup a ripetizione: un curriculum invidiabile, una tennista dal cuore enorme che in campo ha buttato l’anima dietro ai suoi colpi e ai suoi recuperi, un palmares di successi che generazioni intere si sognano, per una giocatrice che ancora non ha compiuto 30 anni (nata nell’aprile del 1987), età che nel tennis femminile di oggi non rappresenta di certo un punto di arrivo quanto semmai un trampolino da cui lanciarsi per conseguire altri successi. Una bellissima bacheca che però stride con il momento attuale della Errani, con domande che si fanno spazio fra gli internauti e gli appassionati di tennis, prepotentemente: che succede Sara? Come può una campionessa smarrirsi in tale maniera?

Un infortunio che adesso sembra arrivare quindi nel momento giusto: il tennis di Sara sembra essere in una fase involutiva, con il servizio da sempre punto debole dell’italiana ora divenuto un vero e proprio problema. Come non mai, c’è bisogno di un break. Se non bastassero le perplessità riguardo il tennis, a colpire in negativo è anche l’attitudine della Errani: ho amato la combattività di Sara, la sua voglia di non mollare mai, nemmeno un singolo punto, uno spirito da fighter che ha contribuito a portarla in alto, dote che in molte vorrebbero ma che in pochissime possono vantare. Si può parlare di involuzione o meno, ma davvero c’è qualcuno che ritrova nella Errani di adesso la lottatrice che duellava con le più forti (dalla Sharapova a Serena) solo un paio di anni orsono?

Per il sottoscritto la rottura con la Vinci ha contribuito a mandare in crisi le certezze granitiche, la sicurezza nei propri mezzi e l’equilibrio psico fisico di Sara ma non può essere l’unico motivo di prestazioni così poco soddisfacenti. Probabilmente, un’unica ragione non c’è ma semmai una serie di ragioni di svariata natura (blocchi psicologici, tattici, emotivi, infortuni di lieve o media entità) che hanno lentamente e progressivamente rotto un giocattolo che funzionava quasi alla perfezione.

Difficile capire come si possa invertire la rotta e tornare in alto, lassù dove Sara si meriterebbe, una giocatrice che ha sempre dimostrato umiltà, sagacia e attaccamento alla maglia nazionale, motivo per cui pagherà la salatissima cambiale di Dubai: impossibile non provare affetto per una come Sara e forse per questo spiace ancora di più il momento che sta attraversando, ma dobbiamo essere onesti e il suo calo è indiscutibile. Fermarsi, ricaricare le batterie, ritrovarsi, scoprire come accettare i cambiamenti e trovare il modo per affrontarli al meglio: una pausa, un momento di stacco che arriva adesso per un problema fisico e che non possiamo che augurarci faccia solo del bene alla Errani. Forza Sara, noi siamo qui ad aspettarti.

