Andy Murray sceglie Nenad Zimonjic come suo compagno di doppio a Dubai

Andy Murray ha bisogno di recuperare il ritmo della competizione e, per farlo, parrebbe che avesse ritenuto efficace la possibilità di disputare tornei in doppio. Lo scozzese parteciperà all’ATP500 di Dubai e, oltre al singolare, ha deciso di iscriversi come doppista al fianco di Nenad Zimonjic.

Il veterano serbo, giocatore ed al contempo capitano di Coppa Davis del proprio paese, farà quindi coppia col numero-uno del mondo, il quale è già sceso in campo come doppista a Doha. In quell’occasione il partner era stato Frystenberg, tuttavia l’atipico duo si era dovuto arrendere al primo turno a Marrero ed allo stesso Zimonjic (ironia della sorte).

Sarà quindi davvero interessante, ad ogni modo, vedere adesso cosa potrà scaturire dall’energica partnership che avrà il serbo ed il tennista di Dunblane come attori protagonisti.

Edoardo Gamacchio