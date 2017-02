Caroline Wozniacki aggiunge Sascha Bajin nella sua squadra

Il team di lavoro di Caroline Wozniacki si arricchisce di un nuovo membro: trattasi di Sascha Bajin, figura nota come “ibrido” allenatore-giocatore la cui principale occupazione recente è stata quella di sparring partner per le più forti tenniste del circuito WTA. Bajin ha infatti lavorato con Serena Williams e Victoria Azarenka, tuttavia il suo ruolo nello staff della Wozniacki non andrà ad intaccare la preminenza del ruolo occupato dal signor Piotr, padre della danese.

Il nuovo aggiunto punta a rappresentare un valore aggiunto per Caroline, che potrà contare pertanto su un’ulteriore risorsa per i propri allenamenti. La ex-numero del mondo, ad ogni modo, ha inoltre avuto modo di ufficializzare in questi giorni la propria relazione con David Lee, cestista in NBA con la casacca dei San Antonio Spurs.

Edoardo Gamacchio