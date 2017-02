ATP Buenos Aires: Male Fognini che perde in due set da Robredo

Fabio Fognini è stato sconfitto questa notte al primo turno del torneo ATP 250 di Buenos Aires ($546.680, terra).

Il tennista ligure si è arreso all’ex top ten Tommy Robredo, con il risultato di 64 63 in 1 ora e 13 minuti di partita.

Primo set: Fognini in vantaggio per 3 a 2, grazie ad un break break nel quinto game, perdeva il servizio nel sesto gioco (a 30 con doppio fallo sulla palla break).

Sul 4 a 5 l’azzurro sotto per 0-40 ed era alla battuta, commetteva sul 15-40 un sanguinoso doppio fallo, perdendo il parziale per 6 a 4.

Secondo set: Fabio avanti per 2 a 1 con un break di vantaggio, cedeva il servizio nel quarto game (a 30 dal 30 a 0).

Nel sesto gioco il ligure, sempre dal 30 a 0, perdeva la battuta a 30.

Sul 4 a 2 l’iberico, dallo 0-40, annullava tre palle per il possibile controbreak di Fabio e poi sul 5 a 3, 30 pari, lo spagnolo piazzava un servizio vincente e sul match point Fognini steccava la risposta di rovescio, con Robredo che in questo modo vinceva la partita per 6 a 3.

La partita punto per punto