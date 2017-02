Davis Cup: Belgio vs Italia si disputerà a Cherleroi

La partita dei quarti di finale di Davis Cup tra Belgio e Italia si disputerà a Charleroi.

L’evento che si disputerà dal 7 al 9 aprile con tuttà probabilità si giocherà sul veloce. Al via nelle file del Belgio ci dovrebbero essere David Goffin e Steve Darcis.

The #DavisCup quarterfinal between 🇧🇪 and 🇮🇹 will be held at the Spiroudôme de Charleroi on 7-9 April! pic.twitter.com/ytW8j9O4PO

— Davis Cup (@DavisCup) 14 febbraio 2017