Fed Cup: Francesca Schiavone alla sua ultima partita “Sono stati 15 anni bellissimi e pieni di emozioni, indimenticabili. Dopo la stretta di mano alla Sramkova che si lamentava per il mio atteggiamento: ‘è la tua prima Fed, impara…’”

Queste le parole di Francesca Schiavone con tutta probabilità alla sua ultima partita in Fed Cup.

“Mi dispiace tantissimo non aver portato questo punto all’Italia, mi piange il cuore, però bisogna dare merito alla Sramkova, che in questi giorni è riuscita ad esprimere al meglio la sua identità e un tennis di altissimo livello e aggressivo, e credo che le critiche nei confronti di Sara per il match di sabato siano state ingenerose. Io ho cercato di metterla in difficoltà in qualche modo con la lotta o con contropiedi in lungo linea, ma non è bastato. Nel primo set non sono riuscita a tenerla lontano dal campo con i miei colpi, poi nel secondo sono stata lì per riaprirla e in un paio di situazioni mi è mancato qualcosina”.

“Capisco che man mano che il punteggio assumeva una dimensione negativa i tifosi si andassero spegnendo e non credevano più nella vittoria, per cui ho cercato di scuoterli un po’, sapendo che nel tennis non è finita fino all’ultima palla. Tanto più che la Fed Cup è proprio questa, ed è il motivo per cui mi sono arrabbiata con la giudice di sedia che ha richiamato il pubblico su sollecitazione del capitano slovacco: i tifosi sono stati fin troppo rispettosi delle nostre avversarie, in questa competizione si è in cinquemila contro venti, come è spesso capitato anche a noi in varie trasferte. Lo ha anche detto dopo la stretta di mano alla Sramkova che si lamentava per il mio atteggiamento: ‘è la tua prima Fed, impara…’”.

“Sono stati 15 anni bellissimi e pieni di emozioni, indimenticabili. Per me è stato un onore essere stata qui a Forlì e aver trasmesso qualcosa alle più giovani, che dal canto loro sono state delle spugne. Fra due mesi lo spareggio? Non lo so, ma non penso che ci sarò…”.