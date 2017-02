Fed Cup – Parla Sara Errani: “il dolore era troppo forte e non riuscivo proprio a correre lateralmente. Ho probabilmente aggravato l’infortunio, e mi viene da pensare di essere stata un’idiota”

Parla Sara Errani dopo la sconfitta in Fed Cup e preoccupano anche le sue condizioni (fra un paio di giorni sosterrà un’ecografia alla coscia destra per una diagnosi più precisa).

“Al terzo gioco in uno spostamento ho sentito il fastidio all’adduttore, ho capito che era qualcosa di serio ma ho provato a farlo fasciare sperando che reggesse.

Invece il dolore era troppo forte e non riuscivo proprio a correre lateralmente. Il fatto è che giocandomi sopra ho probabilmente aggravato l’infortunio, e mi viene da pensare di essere stata un’idiota, ma per come sono fatta mi riesce difficile abbandonare una cosa, se almeno riesco a camminare…”.

“La maglia azzurra per me ha sempre contato tanto, per questa maglia sono qua e sono rimasta in campo fino all’ultima palla. Sapevamo che non ero al 100% della forma fisica, del resto sono stata ferma venti giorni dopo l’infortunio patito a Melbourne. Però il polpaccio era ok, gli esami avevano mostrato che il muscolo era tornato a posto anche se io sentivo ancora un po’ di fastidio e ho cercato di riprendere con cautela gli allenamenti. Il problema peggiore, però, è stata poi la febbre, con quattro giorni che mi hanno debilitato. Avrei potuto fare tante cose, starmene a casa recuperando con calma o magari scegliere di andare a Doha, però ho fatto quello che credevo giusto e non voglio pentirmi della mia decisione anche se è andata così… Sono venuta per dare tutto quel che potevo dare, peccato”.