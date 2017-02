Fed Cup: L’Italia sprofonda contro la Slovacchia che vince per 3 a 1 a Forlì. Nulla può Francesca Schiavone. Ora si rischia la Serie C

L’Italia sprofonda contro la Slovacchia e perde per 3 a 1 la sfida di Fed Cup valido come primo turno del World Group 2 che si è conclusa questo pomeriggio a Forlì (terra).

Francesca Schiavone è stata dominata dalla giovane Rebecca Sramkova, classe 1996 e n.119 WTA, con il punteggio di 62 64 in 1 ora e 13 minuti di partita.

L’Italia dovrà giocare ad Aprile (22-23 aprile) lo spareggio per non retrocedere nel Gruppo Europa-Africa (Serie C).

Primo set: Partiva bene la slovacca che brekkava Francesca nel terzo game (a 30 con la Schiavone che commetteva anche un doppio fallo sul 30 pari).

Sull’1 a 3 l’azzurra annullava una palla per il doppio break, ma il break era solo rimandato perchè la Sramkova sul 4 a 2 toglieva i vantaggi, dal 40-15, il servizio alla Schiavone, chiudendo poi nel game successivo la frazione per 6 a 2, dopo aver tenuto a 30 l’ultimo game di battuta, con Rebecca che sulla palla set piazzava una bella volèe vincente di diritto.

Secondo set: La Schiavone sotto per 2 a 5, i break della Sramkova al primo e settimo gioco, aveva una timida reazione: infatti dal 2 a 5 si portava sul 4 a 5, ma la slovacca sul 5 a 4 teneva a 30 il turno di battuta, piazzando sul 30 pari un bellissimo rovescio vincente e poi sulla palla match, da campionessa, metteva a segno un ace chiudendo la contesa per 6 a 4.

Rebecca Sramkova conferma il suo stato di forma pazzesco e conquista il punto decisivo per la Slovacchia 🇮🇹1-3🇸🇰 #FedCup #ITASVK #tennis pic.twitter.com/3uAZbZ1eZP — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 12 febbraio 2017

La partita punto per punto