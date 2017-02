Fed Cup – World Group 2 – Primo Turno: Italia vs Slovacchia 1-1. Clamorosa sconfitta di Sara Errani

Sicuramente clamorosa la sconfitta di Sara Errani nel secondo incontro della sfida tra Italia e Slovacchia che fino a domani si contenderanno l’accesso alle sfide decisive del World Group 2 di Fed Cup.

La tennista italiana è stata sconfitta per 26 63 64 da Rebecca Sramkova, classe 1996 e n.119 WTA dopo 2 ore di gioco.

Ora Italia e Slovacchia sono sull’1 pari e saranno decisivi gli ultimi due singolari di domani e l’eventuale doppio di spareggio.

Nel primo set Sarita si portava avanti per 3 a 0, poi per 4 a 1, prima di chiudere la frazione per 6 a 2, con la slovacca che nel corso della frazione non ha mai tenuto il turno di battuta.

Nel secondo set la Errani sotto per 0 a 3, recuperava fino al 3 pari (controbreak al quinto game), con la slovacca che cedeva a 30 il turno di battuta, dopo aver commesso due doppi falli consecutivi sul 15 pari.

Dal 3 pari però la Sramkova piazzava un parziale di 12 punti a 3, conquistando la frazione per 6 a 3 e mettendo a segno sulla palla set un bel diritto vincente al volo.

Nel terzo set Sarita avanti per 2 a 0, cedeva la battuta nel terzo game a 15.

La slovacca più propositiva andava vicino al break su 3 pari quando mancava quattro palle break, ma sul 4 pari toglieva a 15 il servizio all’azzurra.

Nel game successivo la slovacca non tremava e teneva a 30 il turno di battuta, piazzando tre vincenti e poi Sara sul 40-30 mandava lunga la risposta di diritto, chiudendo in maniera negativa il suo incontro per 6 a 4.

Un esordio in #FedCup da ricordare per Sramkova: porta il punto del pareggio 🇮🇹1-1🇸🇰 battendo Errani 2-6 6-3 6-4 #tennis #ITASVK pic.twitter.com/Ec2UChtnH0 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 11 febbraio 2017

