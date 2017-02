ATP Quito: Federico Gaio si ferma ai quarti di finale

Out Gaio

Federico Gaio si ferma ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Quito ($482.060, terra).

Il tennista italiano si è arreso al due volte vincitore del torneo dell’Ecuador, Victor Estrella Burgos, con il risultato di 64 64 in 1 ora e 20 minuti di partita.

Nel primo set il break decisivo in favore di Estrella Burgos arrivava sul 2 pari, quando il dominicano toglieva a 30 la battuta a Gaio.

Sul 5 a 4 Victor, dal 40 a 0, mancava tre palle set e annullava poi una importante palla del controbreak all’azzurro, chiudendo poi alla quarta opportunità la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Gaio dopo aver mancato una palla break nel secondo gioco e annullato due break point sul 3 pari, sul 4 pari, dal 40-30, commetteva diversi errori gratuiti, tra cui una volèe di rovescio sul 40 pari ed un rovescio in back affossato in rete sulla palla break, con Estrella che ringraziava e chiudeva nel game successivo la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP Quito Victor Estrella Burgos Victor Estrella Burgos 6 6 Federico Gaio Federico Gaio 4 4 Vincitore: V. ESTRELLA BURGOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Gaio 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A A-40 5-4 → 6-4 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 V. Estrella Burgos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace ace 4-2 → 4-3 V. Estrella Burgos 15-0 30-0 40-0 df 3-2 → 4-2 F. Gaio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 V. Estrella Burgos 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Estrella Burgos 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 F. Gaio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

V. Estrella Burgos – F. Gaio

01:19:06

6 Aces 5

1 Double Faults 4

66% 1st Serve % 56%

33/40 (83%) 1st Serve Points Won 27/33 (82%)

12/21 (57%) 2nd Serve Points Won 13/26 (50%)

2/2 (100%) Break Points Saved 4/6 (67%)

10 Service Games Played 10

6/33 (18%) 1st Return Points Won 7/40 (18%)

13/26 (50%) 2nd Return Points Won 9/21 (43%)

2/6 (33%) Break Points Won 0/2 (0%)

10 Return Games Played 10

45/61 (74%) Total Service Points Won 40/59 (68%)

19/59 (32%) Total Return Points Won 16/61 (26%)

64/120 (53%) Total Points Won 56/120 (47%)

156 Ranking 179

36 Age 24

Santiago, Dominican Republic Birthplace Faenza, Italy

Santiago, Dominican Republic Residence Faenza, Italy

5’8″ (172 cm) Height 5’11” (180 cm)

170 lbs (77 kg) Weight 185 lbs (84 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2009

1/1 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 0

$1,648,679 Career Prize Money $206,437