Boris Becker parla di Alexander Zverev: “Se parliamo di talento puro… lo possiamo paragonare a tanti altri. Sascha è molto talentuoso, ma ce ne sono altri dieci come lui”

Alexander Zverev, diciannove anni, è stato indicato da molti addetti ai lavori come potenziale successore di Boris Becker affinché la Germania possa tornare ad avere un numero-uno del mondo. Negli ultimi due anni, il tedesco si è reso protagonista di una rapida ascesa lungo la classifica ATP ed ha costantemente apportato miglioramenti al proprio tennis, tanto da rappresentare oramai un avversario ostico anche per i più forti.

Becker, allenatore di Novak Djokovic fino alla fine del 2016, ha dal canto suo invitato alla calma e messo in allerta il giovane compatriota -chiamato a rimanere con i piedi ben saldi nel terreno.

“Non mi piace che si parli già di ‘futuro numero-uno’. Gli obiettivi da raggiungere negli Slam rappresentano adesso la realtà, per Sascha. Il prossimo passo dovrà essere per lui quello di raggiungere la seconda settimana di quei tornei, cosa che non ha appunto ancora mai fatto. In quella maniera, potrebbe anche salire più velocemente nel ranking”, ha osservato Becker ai microfoni dell’emittente tedesca Sport 1.

Per chiudere, Boris ha infine espresso il proprio parere in merito alla “dotazione” di talento di Zverev: “Se parliamo di talento puro… lo possiamo paragonare a tanti altri. Sascha è molto talentuoso, ma ce ne sono altri dieci come lui…”, ha concluso.

