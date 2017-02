ATP Rotterdam: Non ci sarà Rafael Nadal

Rafael Nadal ha annunciato questo pomeriggio il suo forfait dal torneo ATP 500 di Rotterdam in programma la prossima settimana.

Il motivo è sempre la stanchezza accumulata all’Australian Open e per questo aveva già dato forfait in Coppa Davis la scorsa settimana.

“Mi dispiace di annunciare che non potrò giocare a Rotterdam la prossima settimana. Dopo l’assenza dello scorso anno in alcuni tornei, ho iniziato questa stagione bene e ho fatto uno sforzo significativo durante il torneo australiano.

È per questo che i miei medici mi hanno consigliato ancora un periodo di riposo prima di ritornare a giocare, al fine di evitare ulteriori problemi fisici.

Capisco perfettamente che i tifosi olandesi siano delusi. Sono grato a Richard per il suo grande sostegno e la comprensione avuta nei miei confronti.”.

Il direttore del torneo Richard Krajicek ha detto di essere dispiaciuto per l’assenza di Nadal, che non gioca in terra olandese dal 2009, e ha rivelato come per rimpiazzarlo abbia contattato Djokovic, Murray, Wawrinka, Raonic, Nishikori e Federer, “ma purtroppo nessuno di loro si è reso disponibile”, ha affermato Krajicek.